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Yavuzselim Meydan ve Parkı Yıldırım’a değer katacak

BURSA HABERLERİ  | 28.04.2020 13:05 | Son Güncelleme

Yıldırım Belediyesi, Yavuzselim Mahallesi’nde yapımına başladığı meydan ve park projesi ile bölge sakinlerine nefes aldıracak sosyal donatıyı ilçeye kazandıracak.Yıldırım’ın çehresini sosyal donatı alanlarıyla değiştirmek, yeşil alan miktarını artırmak ve vatandaşlara daha huzurlu ortamlar oluşturmak için projeler yürüten Yıldırım Belediyesi ilçeye yeni parklar kazandırıyor.

Yıldırım Belediyesi, Yavuzselim Mahallesi’nde yapımına başladığı meydan ve park projesi ile bölge sakinlerine nefes aldıracak sosyal donatıyı ilçeye kazandıracak.
Yıldırım’ın çehresini sosyal donatı alanlarıyla değiştirmek, yeşil alan miktarını artırmak ve vatandaşlara daha huzurlu ortamlar oluşturmak için projeler yürüten Yıldırım Belediyesi ilçeye yeni parklar kazandırıyor. Her biri farklı konseptlerde tasarlanan parklar, vatandaşlara rahat nefes almalarını sağlayacak ferah ortamlar sunarken, çocuklara güvenli oyun imkanı sağlıyor. İki bin metrekaresi yeşil alan olmak üzere toplam üç bin dokuz yüz metrekarelik alanda oluşturulacak meydan ve parkta, banklar ve pergolaların yanı sıra çocuk oyun alanından spor alanına, yürüyüş yollarından dinlenme alanlarına kadar birçok sosyal donatı bulunacak.
‘Hemşehrilerimiz nefes alacak’
Şehirler için en önemli parametrelerden birisinin kişi başına düşen yeşil alan miktarı ve sosyal donatı alanları olduğunu vurgulayan Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Yerel yönetimler mesafe kat ederek yeşil alan miktarı ve sosyal donatı alanı sayısını artırdıkça, şehirde yaşayan insanların yaşam kalitesinde de pozitif bir değişme olacaktır. Bu kapsamda biz de Yavuzselim Mahallemizde oluşturacağımız meydan düzenlemesi ve park ile bölgede yaşayan hemşehrilerimize nefes alacakları, yakınlarıyla sohbet edip dinlenebilecekleri, spor yapıp sağlıklı kalacakları ve en önemlisi çocuklarımızın gönüllerince oynayabileceği bir sosyal donatıyı ilçemize kazandırmış olacağız. Covid-19 tehlikesi geçtikten sonra hemşehrilerimizin park ve yeşil alanlarımızı, çocuklarımızın parklarımızı dolduracağı günleri sabırsızlıkla bekliyoruz. Meydan ve parkımız şimdiden hemşehrilerimize ve ilçemize hayırlı ve uğurlu olsun” diye konuştu.

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