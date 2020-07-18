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Yaya geçidinde çarpıp kaçtı, kameralara yakalandı

BURSA HABERLERİ  | 18.07.2020 13:07 | Son Güncelleme

Bursa’nın Mustafakemalpaşa’da meydana gelen kazada, karşıya geçmek için yaya geçidini kullanan kadına motosiklet çarptı.

Bursa’nın Mustafakemalpaşa’da meydana gelen kazada, karşıya geçmek için yaya geçidini kullanan kadına motosiklet çarptı. Kaza anı dakika dakika güvenlik kameralarına yansıdı.
Kaza dün 17.00 saatlerinde Bursa Caddesi’nde meydana geldi. Yaya geçidini kullanarak karşıya geçmek isteyen A.U.’ya merkeze doğru hareket halinde olan Yamaha marka16 ACJ 74 plakalı motosiklet sürücüsü çarptı. Çarpma sonrasında direksiyon hakimiyetini kaybeden motosiklet sürücüsü, park halinde olan başka bir araca çarparak durabildi. Kaza sonrasında olay yerini terk eden sürücü, sonrasında telefon ile çağrıldı. Kazada kadın yaralanırken, 112’nin olay yerindeki müdahalesi sonrasında Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Olayla ilgili tahkikat sürüyor.

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