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Yaya geçidini kullanmayan vatandaşa otomobil çarptı

26.04.2023 14:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun’da yolun karşı tarafına geçmek için yaya geçidini kullanmayan yaşlı adama otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaralanan vatandaş hastaneye kaldırıldı.

Kaza, İlkadım ilçesi Cumhuriyet Meydanı’nda bulunan kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yaya geçidini kullanmadığı öğrenilen 70’li yaşlarda olduğu tahmin edilen adama, Binnaz Ş. (61) idaresindeki 55 BSS 75 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen adam, kafasından ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı. Yaralıya ilk müdahaleyi çevredeki vatandaşlar yaptı. Çevredeki vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezini araması üzerine kaza yerine ambulans ekipleri sevk edilirken, yaralıya ilk müdahaleyi çevredeki vatandaşlar yaptı.

Yaralı adam, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Samsun Gazi Devlet Hastanesine kaldırılırken, polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.

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