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Yaya önceliği uygulamalarında 379 araç trafikten men edildi

08.01.2021 18:50 | Son Güncelleme:
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Manisa Valiliği 2020 yılında yapılan ’Yaya önceliği’ uygulamalarında 6 bin 356 araç sürücüsüne ceza uygulandığını, 379 aracın trafikten men edilirken 6 sürücünün de sürücü belgelerinin geri alındığını açıkladı.Manisa Valiliği 2020 yılı içinde emniyet ve jandarma tarafından yapılan ’Yaya önceliği’ uygulamalarıyla ilgili yazılı bir açıklama yayımladı.

Manisa Valiliği 2020 yılında yapılan ’Yaya önceliği’ uygulamalarında 6 bin 356 araç sürücüsüne ceza uygulandığını, 379 aracın trafikten men edilirken 6 sürücünün de sürücü belgelerinin geri alındığını açıkladı.
Manisa Valiliği 2020 yılı içinde emniyet ve jandarma tarafından yapılan ’Yaya önceliği’ uygulamalarıyla ilgili yazılı bir açıklama yayımladı. Açıklamada, "Trafik yaşamın vazgeçilmez bir parçası olmakla beraber bu durum trafik kuralları için de geçerlidir. Trafikte hem diğer sürücülere hem de yayalara anlayışlı ve nezaketli davranmak önemlidir. Görevli bir kişi veya ışıklı trafik işareti bulunmayan ancak trafik işareti veya levhalarıyla belirlenmiş kavşak giriş ve çıkışları ile yaya veya okul geçitlerine yaklaşırken yavaşlamak ve buradan geçen veya geçmek üzere bulunan yayalara ilk geçiş hakkını vermek sürücülerimizin önemli bir görevidir. 2020 yılı içerisinde emniyet ve jandarma trafik ekiplerimiz tarafından ‘Yaya önceliği’ kapsamında yapılan toplam 19 bin 911 denetimde 6 bin 356 adet ceza uygulanmıştır. Denetlemelerde 379 araç trafikten men edilirken 6 sürücü belgesi geri alınmıştır." ifadelerine yer verildi.

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