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Yaya üst geçidine çarpan otomobildeki kadın hayatını kaybetti

02.11.2021 13:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yaya üst geçidine çarpan otomobildeki kadın hayatını kaybetti

Yaya üst geçidine çarpan otomobildeki kadın hayatını kaybetti

Malatya'nın Darende ilçesinde, yaya üst geçidinin demir ayağına çarpan otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Mehmet Turgut (66) idaresindeki 01 GT 182 plakalı otomobil, D-300 kara yolu Nadir Mahallesi mevkisinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yaya üst geçidinin demir ayağına çarptı.

Kazada, sürücü ile eşi Münife Turgut (67) ağır yaralandı. 112 Acil Servis ekiplerince Darende Hulusi Efendi Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Münife Turgut, müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Mehmet Turgut ise ilk müdahalesinin ardından Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

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