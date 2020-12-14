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Yaya ve taşıt trafiğini etkileyen dallar budandı

KOCAELİ HABERLERİ  | 14.12.2020 14:28 | Son Güncelleme

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, hafta sonu Kuruçeşme’de yaya ve taşıt trafiğini olumsuz etkileyen dalların budamasını yaptı.Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını fırsata çevirerek hafta içi yoğun trafik nedeniyle yapamadığı çalışmalara ağırlık veriyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, hafta sonu Kuruçeşme’de yaya ve taşıt trafiğini olumsuz etkileyen dalların budamasını yaptı.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını fırsata çevirerek hafta içi yoğun trafik nedeniyle yapamadığı çalışmalara ağırlık veriyor. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri hafta sonu Kuruçeşme’de yaya ve taşıt trafiğini olumsuz etkileyen dalların budamasını yaptı.
Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekiplerince, hafta sonu Kuruçeşme İsmail Özen Caddesi, Lozan Caddesi, Hasan Atakan Caddeleri’ndeki yol kenarı ve kaldırım üzerinde bulunan ağaçların tehlike arz eden kurumuş, yaya ve taşıt trafiğini olumsuz etkileyen dallar bulandı. Böylece olası olumsuzlukların önüne geçildi.

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