TRABZON (AA) - Trabzon, Giresun, Bayburt ve Artvin'de Karayolları Trafik Haftası kapsamında "Yayalar İçin 5 Adımda Güvenli Trafik" etkinliği düzenlendi.

Trabzon'da, Atatürk Alanı'ndaki 15 Temmuz Şehitler ve Hürriyet Parkı'nda etkinlik düzenlenen etkinlikte, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü trafik şubesi ekiplerinin araç, gereç ve ekipmanları sergilendi.

Ekipler, emniyet kemeri simülasyon aracı ve alkol simülasyon gözlüğünü deneyen vatandaşlara broşür de dağıttı.

Stantları ziyaret eden Vali İsmail Ustaoğlu, çocuk fahri trafik müfettişleriyle de bir süre görüştü.

Ustaoğlu, emniyet ve jandarma ekipleriyle birlikte Trafik Haftası'nı il genelinde etkin şekilde kutlayacaklarını söyledi.

Trafik kazalarını minimize etmek amacıyla İçişleri Bakanlığı'nın koordinasyonunda çalışmalar yapıldığını belirten Ustaoğlu, "Öğrencilerimizi de işin içine sokarak bu konuda toplumu bilinçlendirme adına yaptığımız çalışmalar var. Özellikle şu tespit önemli, yayaların karıştığı trafik kazalarının yüzde 50'ye yakını, yayaların hatalarından kaynaklanıyor. Bu konuda da bu yıl, Bakanlığımızın geliştirdiği 'Yayalar İçin 5 Adımda Güvenli Trafik' mottosunu işlemeye çalıştık." dedi.

- Giresun

Giresun'da da "Yayalar İçin 5 Adımda Güvenli Trafik" uygulaması yapıldı.

Belediye binası önünde ve Bulancak durağı mevkisindeki yaya geçitlerinde gerçekleştirilen uygulamaya Vali Enver Ünlü de katıldı.

Polis ve jandarma ekiplerince sürücülere ve yayalara uygulama hakkında bilgi aktarıldı.

Ekipler, durdurulan araçlardaki çocuklara kırmızı düdük ve çeşitli hediyeler verdi.

- Bayburt

Bayburt'taki etkinlik ise Bayburt-Erzurum kara yolunda gerçekleştirildi.

İl Emniyet Müdürü Ayhan Bodur, etkinliğe katılarak sürücülere, "Yayalar İçin 5 Adımda Güvenli Trafik" uygulaması hakkında bilgi verdi.

Trafik polisleri, kent genelinde çeşitli noktalardaki uygulamada, emniyet kemeri kontrolü yaptı, ayrıca sürücüleri yaya geçitlerinde vatandaşlara yol vermeleri konusunda uyardı.

- Artvin

Artvin'de sürücüler, "Yayalar İçin 5 Adımda Güvenli Trafik" uygulaması hakkında bilgilendirildi.

Şehir merkezindeki kavşakta gerçekleştirilen uygulamaya Vali Yılmaz Doruk, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Mustafa Kılınç ve İl Emniyet Müdür Yardımcısı Hasan Ünlü katıldı.

Polis ve jandarma ekipleri, sürücü, yolcu ve yayalara broşür, şapka ve kırmızı düdük dağıttı.

Vali Doruk, sürücülere, trafikte yayalara öncelik göstermeleri ve trafik kurallarına eksiksiz uymaları konusunda ikazlarda bulundu.

Trafik kurlarına uyulması halinde can ve mal güvenliğinin en üst düzeyde korunacağına dikkati çeken Doruk, emniyet kemeri takmayan sürücüleri uyardı.

