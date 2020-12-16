Yayalara yol vermeyen araç sürücülerine ceza yağdı

Balıkesir’de Jandarma Trafik Timleri il genelinde yaptıkları trafik denetimlerinde yayalara yol vermeyen araç sürücülerine ceza yağdırdı.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı Trafik Timlerince, İçişleri Bakanlığının “Önce Yaya Uygulaması” talimatı gereğince toplumsal duyarlılığının artırılmasına yönelik olarak 15 Aralık 2020 tarihinde "Yaya Önceliği Denetimi” faaliyeti icra edildi.

Jandarma Trafik Timleri yaptıkları ’Yaya önceliği denetimi’ sonucunda; 490 denetim yaparak, 38 araca 15 bin 962 TL idari para cezası uygularken, 8 araç trafikten men edildi.

