Yayalara yol vermeyen sürücüler drone ile tespit ediliyor

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri karşıdan karşıya geçmeye çalışan yayalara yol vermeyen sürücüleri, drone ile tek tek tespit ediyor.

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri ile İnsansız Hava Araçları Büro Amirliği ekipleri, ‘Öncelik hayatın, öncelik yayanın’ uygulaması kapsamında Mimar Sinan Parkı önünde denetim gerçekleştirdi. Yaya geçitlerinde yayalara yol vermeyen araç sürücüleri drone ile tespit edilerek cezai işlem uygulandı. Yayalara yol vermeyen her sürücüye 598 TL para cezası uygulanırken denetimlerin sıklıkla devam edeceği vurgulandı.



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