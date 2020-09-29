YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Adıyaman
  4. Yayalara yol vermeyen sürücüler drone ile tespit ediliyor

Yayalara yol vermeyen sürücüler drone ile tespit ediliyor

ADIYAMAN HABERLERİ  | 29.09.2020 16:46 | Son Güncelleme

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri karşıdan karşıya geçmeye çalışan yayalara yol vermeyen sürücüleri, drone ile tek tek tespit ediyor.Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri ile İnsansız Hava Araçları Büro Amirliği ekipleri, ‘Öncelik hayatın, öncelik yayanın’ uygulaması kapsamında Mimar Sinan Parkı önünde denetim gerçekleştirdi.

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri karşıdan karşıya geçmeye çalışan yayalara yol vermeyen sürücüleri, drone ile tek tek tespit ediyor.
Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri ile İnsansız Hava Araçları Büro Amirliği ekipleri, ‘Öncelik hayatın, öncelik yayanın’ uygulaması kapsamında Mimar Sinan Parkı önünde denetim gerçekleştirdi. Yaya geçitlerinde yayalara yol vermeyen araç sürücüleri drone ile tespit edilerek cezai işlem uygulandı. Yayalara yol vermeyen her sürücüye 598 TL para cezası uygulanırken denetimlerin sıklıkla devam edeceği vurgulandı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Genç doktor kariyerini böyle mahvetti Genç doktor kariyerini böyle mahvetti
Feci kaza! Otobüsü gören inanamadıFeci kaza! Otobüsü gören inanamadı
1/
En Çok Okunan Yerel Haberler
Başkan Sayan’ın büyük projesi hayat buluyor
Başkan Sayan’ın büyük projesi hayat buluyor
Manisa’da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü
Manisa’da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü
Jandarma uygulamasında 12 silah ve 1 çalıntı araç yakaladı
Jandarma uygulamasında 12 silah ve 1 çalıntı araç yakaladı
İzmir'de bir erkek tartıştığı kadını bıçakla yaraladı
İzmir'de bir erkek tartıştığı kadını bıçakla yaraladı
Yeni Malatyaspor, Antalyaspor maçının hazırlıklarına başladı
Yeni Malatyaspor, Antalyaspor maçının hazırlıklarına başladı
Restoranda çıkan kavgada kan aktı; 1 ölü 1 yaralı
Restoranda çıkan kavgada kan aktı; 1 ölü 1 yaralı

Adıyaman Namaz Vakitleri 29 Eylül Salı

İmsak
04:54
Sabah
06:14
Öğle
12:22
İkindi
15:43
Akşam
18:21
Yatsı
19:36

Adıyaman Nöbetçi Eczaneler29 Eylül Salı

Akyüz Eczanesi
Merkez
Ankara Eczanesi
Merkez
Yenigün Eczanesi
Merkez
Mehmet Önder Eczanesi
Besni
Takavutlar Eczanesi
Golbasi
Yıldırım Eczanesi
Kahta
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler
El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler
Kahta Belediyesi yapı denetim firmaları ile bir araya geldi
Kahta Belediyesi yapı denetim firmaları ile bir araya geldi
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Kentsel dönüşümün ilk etabı için ihale tarihi belli oldu
Kentsel dönüşümün ilk etabı için ihale tarihi belli oldu
Vatandaşlar hayvan bakımevine sahip çıkıyor
Vatandaşlar hayvan bakımevine sahip çıkıyor
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.