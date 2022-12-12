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Yayaya çarpıp kaçan sürücü jandarmaya yakalandı

12.12.2022 15:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şanlıurfa’da yol kenarında yürüyen yayaya çarptıktan sonra yoluna devam eden kamyonun sürücüsü jandarmanın çok sayıda güvenlik kamerasını incelemesi sonucu yakalandı.

Edinilen bilgiye göre olay, dün sabah saat 09.30 sıralarında Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesine bağlı Kısas kırsal Mahallesinde yaşandı. Yolun kenarında yürüyen A.C.Y. isimli şahsa sürücüsünün ismi ve plakası belirlenemeyen kamyon çarptı. Güvenlik kamerasına da yansıyan görüntülerde yolda yürüyen A.C.Y.’nin bir süre sonra geri döndüğü ve hızla seyreden kamyon yer alıyor.

Kamyon yayaya çarptıktan sonra yoluna devam ederken çarpmanın etkisiyle yere düşen yaya ise ayağa katlıktan sonra yan taraftaki ekmek fırınına giderek yardım istedi. Ambulansla hastaneye kaldırılan şahsın durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Sürücüyü yakalamak için çok sayıda kamera kaydı izlendi
Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) dedektifleri, yayaya çarptıktan sonra yoluna devam eden sürücüyü belirlemek için çalışma başlattı. Çok sayıda kamera kaydını inceleyen ekipler, kamyonun plakasını belirledi. Plakadan sürücünün H.B. isimi şahıs olduğu bilgisine ulaşan ekipler, şahsın Eyyübiye ilçesine bağlı Bayraklı kırsal Mahallesindeki evine baskın düzenledi. Gözaltına alınan şahıs jandarma karakoluna götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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