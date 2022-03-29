Yayaya çarpmamak için kaza yaptı

Kozan'da ağaca çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Hakan Kaya'nın kullandığı 01 AIR 269 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan çocuğa çarpmamak için hamle yaptığı sırada direksiyon hakimiyetini kaybederek, refüjdeki ağaca çarptı.

Kazada sürücü Kaya yaralandı.

Kaya, 112 Acil Servis ekiplerince Kozan Devlet Hastanesine kaldırıldı.



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