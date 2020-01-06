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  4. Yayaya çarpmamak için motosikleti devirdi: 1 yaralı

Yayaya çarpmamak için motosikleti devirdi: 1 yaralı

ADIYAMAN HABERLERİ  | 06.01.2020 17:17 | Son Güncelleme

Adıyaman’da, bir motosiklet sürücüsü önüne çıkan yayaya çarpmamak için motosikleti devirdi.

Yayaya çarpmamak için motosikleti devirdi: 1 yaralı

Adıyaman’da, bir motosiklet sürücüsü önüne çıkan yayaya çarpmamak için motosikleti devirdi. Kazada 1 kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, Taner Ç., idaresindeki 02 AL 435 plakalı motosikletin önüne, Atatürk Caddesi Adıyaman Belediyesi yakınlarında F.D., isimli bir yaya çıktı. Önüne çıkan yayaya çarpmamak isteyen Taner Ç., ani manevra yapınca motosiklet devrildi. Devrilen motosiklette bulunan sürücünün kız kardeşi Nurcan T., yaralandı. Yaralı kadına olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince müdahale edildi. Yaralı kadın hastaneye gitmek istemediğini ve sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi. Durum üzerine olay yerinde tedavisi yapılan Nurcan D., ambulanstan indi.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Yayaya çarpmamak için motosikleti devirdi: 1 yaralı

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