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Yayaya yol vermek için duran kamyonete, cip çarptı

SAKARYA HABERLERİ  | 17.03.2020 15:57 | Son Güncelleme

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde yaya geçidinde yayaya yol vermek için yavaşlayarak duran kamyonete arkasından gelen cip çarptı.Kaza, saat 15.05 sıralarında Adapazarı ilçesi Atatürk Bulvarı’nda meydana geldi.

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde yaya geçidinde yayaya yol vermek için yavaşlayarak duran kamyonete arkasından gelen cip çarptı.
Kaza, saat 15.05 sıralarında Adapazarı ilçesi Atatürk Bulvarı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yeni Cami istikametinden Demokrasi Meydanı istikametinde doğru ilerlemekte olan ve sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 54 ABP 313 plakalı kamyonet yaya geçidinde yolun karşısına geçmek isteyen yayalara yol vermek için yavaşlayarak durdu. Yayaya yol vermek için duran kamyonete arkadan gelen 54 YK 025 plakalı cip çarptı.
Ölen veya yaralananın olmadığı kazada araçlarda maddi hasar meydana gelirken, kaza sebebiyle Atatürk Bulvarı’nda trafik kısa bir süre aksadı. Trafik polislerinin olay yerine gelmesiyle kontrollü şekilde sağlanan trafik araçların yol kenarına çekilmesinin ardından normale döndü.

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