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Yayla Ceylan, Temel ve Seki grup yolları asfaltlandı

MUĞLA HABERLERİ  | 30.08.2020 10:58 | Son Güncelleme

Seydikemer’e bağlı kırsal mahallelerin yollarında yenileme ve genişletme çalışmalarını sürdüren Muğla Büyükşehir Belediyesi, çalışmalar kapsamında Yaylaceylan, Temel ve Seki Mahalleleri grup yollarında asfaltlama çalışmalarını tamamladı.Çalışmalar kapsamında Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından Yaylaceylan, Temel ve Seki Mahalleleri grup yollarında 10 kilometrelik 2.

Yayla Ceylan, Temel ve Seki grup yolları asfaltlandı

Seydikemer’e bağlı kırsal mahallelerin yollarında yenileme ve genişletme çalışmalarını sürdüren Muğla Büyükşehir Belediyesi, çalışmalar kapsamında Yaylaceylan, Temel ve Seki Mahalleleri grup yollarında asfaltlama çalışmalarını tamamladı.
Çalışmalar kapsamında Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından Yaylaceylan, Temel ve Seki Mahalleleri grup yollarında 10 kilometrelik 2. Kat sathi asfalt çalışmaları tamamlandı.
Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından Seydikemer ilçesinin Kırsal Mahallelerinde devam eden yol çalışmaları ile ilgili şu ifadelere yer verildi: “İl genelinde olduğu gibi Seydikemer ilçemizde de sorumluluk alanlarımızdaki yol çalışmalarına hız kesmeden devam ediyoruz. Plan ve program dâhilinde devam eden çalışmalar kapsamında Seydikemer ilçesine bağlı Yaylaceylan, Temel ve Seki Mahalleleri grup yollarında 10 kilometrelik 2. Kat sathi asfalt çalışmalarını tamamladık. İlçemiz için yapılması gereken hizmetleri planladığımız şekilde gerçekleştirmeye devam edeceğiz”

Yayla Ceylan, Temel ve Seki grup yolları asfaltlandı

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