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Yayla çocuklarına eğitimcilerden "LGS sınavına hazırlık" desteği

MUŞ HABERLERİ  | 13.06.2020 11:17 | Son Güncelleme

Yayla çocuklarına eğitimcilerden "LGS sınavına hazırlık" desteği

Muş Milli Eğitim Müdürlüğü, aileleriyle yaylalara çıkan öğrencilere soru kitapçığı ulaştırarak Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavına en iyi şekilde hazırlanmasını sağlıyor.

İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Mehmet Özçelik ile Kepenek köyü kırsalındaki yaylaya çıkan eğitimciler, burada aileleriyle hayvan otlatan öğrencilerle bir araya geldi.

Öğrencilere LGS sınavına en iyi şekilde hazırlanmaları için soru kitapçığı dağıtan eğitimciler, meyve suyu ve çikolata da ikram ederek moral verdi.

İl Milli Eğitim Müdürü Emin Engin, gazetecilere yaptığı açıklamada, Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme Değerlendirme Genel
Müdürlüğünün hazırlamış olduğu örnek soruları, aileleriyle yaylara çıkan
öğrencilere ulaştırmak için bir ekip kurduklarını söyledi.

Ekibin en uzak yaylalara çıkarak öğrencilerle buluştuğunu ifade eden Engin, "Öğrencilerimizin bunları çözerek
yaylada dahi olsa sınava hazırlanmalarını istiyoruz. Yaylada ne televizyon, ne de internet var. Biz de onlara destek olmak için hem örnek soru
kitapçıkları veriyoruz hem de bir kitap hediye ederek bu şekilde destek
olmaya çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Öğrencilerden Kadir Arslan ise yaylada hayvanlarla uğraştıkları için pek fazla ders çalışamadıklarını anlattı.

Ailelerine günlük işlerde yardımcı olduklarını aktaran Arslan, "Kendi imkanlarımızla aldığımız deneme
kitapları bitti. Milli Eğitim Müdürümüzün bize getirdiği kitapları görünce çok
sevindik. Herkese çok teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

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