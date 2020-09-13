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Yayla mesaisini tamamlayan Doğu Anadolu'daki göçerler dönüş yolunda

AĞRI HABERLERİ  | 13.09.2020 11:04 | Son Güncelleme

İlkbaharda binlerce küçükbaş hayvanlarıyla Ağrı'daki yaylalara çıkarak konaklayan göçerlerin havaların soğumaya başladığı bugünlerde sürüleriyle sıcak bölgelere zorlu dönüş yolcuğu başladı - Kış mevsimini geçirmek üzere dağları aşarak 3 aylık zorlu yolculuğun ardından Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ne ulaşmaya çalışan göçerler, yaz sezonu boyunca ürettikleri süt ürünlerini satarak aile bütçelerine katkıda bulunacak

ABDULLAH SÖYLEMEZ - Yaz aylarında sürüleriyle Ağrı'daki yaylalarda konaklayan göçerler, sonbaharın gelmesi ve havaların soğumasıyla dönüşe geçti.

İlkbaharda karların erimesiyle küçükbaş hayvanlarını beslemek ve süt ile süt ürünleri üretmek için başka yörelerden gelip Ağrı'daki yaylalara çıkan göçerler, havaların soğumaya başlamasıyla dönüş yolculuğuna başladı.

Yaz ayları boyunca denizden yüksekliği 2 bin metre olan yaylalarda konaklayan ve daha sıcak bölgelere gitmek için dönüşe geçen göçerler, günlerce süren yolculuğun ardından Tutak ilçesine bağlı köylere ulaştı.

- Sürüleriyle kilometrelerce yol yürüyorlar

Gece gündüz demeden binlerce küçükbaş ile dağları aşarak yolculuklarını sürdüren göçerler, hem dinlenmek hem de hayvanlarını dinlendirmek için sık sık mola veriyor. Bölgede hayvanlarını otlatan göçerlerin zorlu dönüş yolcuğu Anadolu Ajansı ekibince drone ile görüntülendi.

Hayvan sürüleriyle tozlu yollardan geçen göçerler, dedelerinden süre gelen hayvancılığı sürdürerek geçimlerini sağlamak için kilometrelerce yol yürümek zorunda kalıyor.

Kış mevsimini geçirmek üzere dağları aşarak 3 aylık zorlu yolculuğun ardından Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ne ulaşmayı planlayan göçerler, yaz sezonu boyunca ürettikleri süt ürünlerini satarak aile bütçelerine katkıda bulunacak.

- "Her gün bir köyde konaklayarak ilerliyoruz"

Göçerlerden Eşref Giçik, AA muhabirine, bölgede havaların soğumasıyla Mardin'e doğru yola koyulduklarını söyledi.

Yolculuklarının uzun sürdüğünü ifade eden Giçik, şöyle konuştu:

"2-3 aylık bir yolculuğumuz var. Bitlisliyiz ama koyunlarımızı kışın Mardin'e götürüyoruz. Her gün bir köyde konaklayarak gidiyoruz. 3 koyun sürümüz var ve her bir sürüyü 3 çoban götürüyor. Yolculuk zor ve gündüz de hava sıcak olunca daha da zor oluyor. Kasım ayının sonunda Mardin'de oluruz."

Göçer Celal Özer de ilkbaharda hayvanlarla yaylaya çıktıklarını belirterek yaz sezonu sonunda da ürünlerini alarak dönüş yoluna geçtiklerini anlattı.

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