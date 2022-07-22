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Yaylada başı ahşap merdivene sıkışan ineği vatandaşlar kurtardı

22.07.2022 12:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yaylada başı ahşap merdivene sıkışan ineği vatandaşlar kurtardı

Trabzon'da yaylada başı portatif ahşap merdivene sıkışan ineği vatandaşlar kurtardı.

Maçka ilçesine yaklaşık 1 saatlik mesafedeki Acısu Yaylası'nda arazide otlayan inek, bir evin kenarında bulunan portatif ahşap merdivenin basamakları arasına başını sıkıştırdı.

Merdivenin orta bölümündeki basamaklar arasına sıkışan başını kurtarmaya çalışan inek, bir süre bu şekilde dolaştı.

Durumu gören vatandaşlar, yanına yaklaştıkları ineği önce sakinleştirdiler, ardından da başını merdivenden kurtardılar.

Bu anlar ise bir vatandaş tarafından cep telefonu ile görüntülendi.

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