Yaylada hayatını kaybeden şahsın cenazesi 10 saatlik çalışmayla dağdan indirildi

Hakkari’de odun toplamak için gittiği Keftan Yaylası’nda hayatını kaybeden Cebrail Çiftçi’nin cenazesi ekiplerin 10 saatlik zorlu çalışması sonucu dağdan indirildi. Çiftçi’nin naaşı gerçek ölüm sebebinin belli olması için morga kaldırıldı.

Hakkari’nin Durankaya beldesi Biçenek Mahallesi’nde ikamet eden ve odun toplamak için gittiği Üzümcü köyü Keftan Yaylası’nda dağda düşerek hayatını kaybeden 42 yaşındaki Cebrail Çiftçi’nin cenazesi saatler sonra jandarma, AFAD ekipleri, güvenlik korucuları ve köylüler tarafından olay yerinde bulundu. Dağlık ve ormanlık alandan ekiplerce alınan ceset, 10 saatlik zorlu çalışması sonucu dağdan indirildi. Çiftçi’nin cesedi otopsi işlemleri için Hakkari Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

