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Yaylada mahalle kültürü konsepti oluşturuluyor

GİRESUN HABERLERİ  | 20.09.2020 12:10 | Son Güncelleme

Giresun’un yayla turizmine katkı sağlayacak yeni bir proje daha hayata geçiriliyor.

Giresun’un yayla turizmine katkı sağlayacak yeni bir proje daha hayata geçiriliyor. Giresun’un en önemli turizm alanlarından biri olan Kulakkaya yaylasındaki Ağaçbaşı Tabiat Parkı’na yürüyüş yolu, bisiklet yolu, gölet, piknik alanı, yanı sıra yöre kültürünün yakından tanıtılacağı "Karadeniz Mahallesi Projesi"nin çalışmaları sürüyor.
Kulakkaya Yaylası’nda 900 dönüm alanda oluşturulan Ağaçbaşı Tabiat Parkıyla ilgili bilgi veren Turizmci İbrahim Özkuş, buranın yaz ve kış turizmine kazandırılması yönünde Orman ve Su İşleri Bakanlığı ile koordineli bir çalışma yürütüldüğünü söyledi.
“Karadeniz mahalle kültürü yaşatılacak”
Ağaçbaşı Tabiat Parkı’nın turizme kazandırılması projesi kapsamında Orman ve Su İşleri Bakanlığı’nın su, ulaşım, otopark ve çevre güvenliği konularında çalışma yaparken kendilerinin ise Karadeniz Mahallesi oluşturulması yönünde bir konsept belirlediklerini kaydeden Özkuş, “Ağaçbaşı Tabiat Parkı’nda Karadeniz usulü ahşap ve göz dolgu tabir edilen taş dolgulu 30 civarında küçük müstakil evler şeklinde konaklama tesisi yapılmaktadır. Bu evlerin bir kısmı tamamlandı. Orman içerisinde yürüyüş parkuru, piknik alanları, bisiklet yolları yapılmaktadır. Karadeniz kültürünü tanırken, Karadeniz yaşamını özümsemelerini istiyoruz. Hedefimiz Kulakkaya yaylasını bilinir turizm merkezi haline getirmektir.” dedi.
“Giresun evi ve ev yaşamı projesi”
Ağaçbaşı projesinin turizm alanında Giresun’a kazandırdığı ilk proje olmadığını da ifade eden Özkuş, “Daha önce de Giresun’un en önemli turizm alanlarından biri olan Kulakkaya yaylasında tamamen doğaya uyumlu ahşaptan tarihi görünüm verdiğimiz, ilk görenlerin ise tarihi bir konak olduğunu düşündüğü otel projemiz oldu. Burada her şey otantik. Giresun şehir merkezinde ise gelen misafirlerimizi Türk misafirperverliğiyle ağırlayacağımız yaklaşık 120 yıllık bir tarihi binayı aslına uygun restore ettik. Böylelikle Giresun evini, ev yaşamını yakından görmeleri sağlanacaktır. Buradaki temel felsefemiz geçmişteki değerlerimizi günümüze taşıyarak gelecek nesillere ulaşması için bir köprü olabilmektir” diye konuştu.

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