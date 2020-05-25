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Yaylada mahsur kalan vatandaşların imdadına ekipler yetişti

GÜMÜŞHANE HABERLERİ  | 25.05.2020 17:33 | Son Güncelleme

Gümüşhane’nin merkeze bağlı Tandırlık köyünde yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan yayla yolu İl Özel İdaresi ekipleri tarafından 3 saat süren çalışmanın ardından açıldı.Mayıs ayının son günlerinde Gümüşhane’nin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı merkeze bağlı Tandırlık köyünün Ferhat Ağa yaylasının yolunun kapanmasına neden oldu.Kar yağışı nedeniyle iki gündür hayvanlarının aç olması nedeniyle İl Özel İdaresi ekiplerinden yardım isteyen vatandaşların taleplerini iletmesinin ardından bölgeye giden iş makineleri 3 saatlik çalışmanın ardından yolu ulaşıma açtı.Çalışmalar sırasında kalınlığı yer yer 30 santimetreyi bulan kar yığınlarını açan ekipler, soğuk hava, yağış, sis ve tipiyle birlikte çalışmalarını tamamlayarak vatandaşlara ulaştı.

Gümüşhane’nin merkeze bağlı Tandırlık köyünde yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan yayla yolu İl Özel İdaresi ekipleri tarafından 3 saat süren çalışmanın ardından açıldı.
Mayıs ayının son günlerinde Gümüşhane’nin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı merkeze bağlı Tandırlık köyünün Ferhat Ağa yaylasının yolunun kapanmasına neden oldu.
Kar yağışı nedeniyle iki gündür hayvanlarının aç olması nedeniyle İl Özel İdaresi ekiplerinden yardım isteyen vatandaşların taleplerini iletmesinin ardından bölgeye giden iş makineleri 3 saatlik çalışmanın ardından yolu ulaşıma açtı.
Çalışmalar sırasında kalınlığı yer yer 30 santimetreyi bulan kar yığınlarını açan ekipler, soğuk hava, yağış, sis ve tipiyle birlikte çalışmalarını tamamlayarak vatandaşlara ulaştı. İş makinesinin ardından ot ve yem yüklü kamyonla hayvanlara da yem ulaştırıldı.
Çalışmalarda ekiplere eşlik eden köy muhtarı Alican Köse, “Yayladaki vatandaşların kardan rehin kalması nedeniyle İl Özel İdaresi ekiplerimiz bayramın ikinci gününde vatandaşlarımıza hizmet sunuyor. Bayram gününde kutsal mesailerini burada harcamalarından dolayı teşekkür ediyoruz. Devletimiz, milletimiz var olsun” dedi.
25 Mayıs tarihinde yayladaki vatandaşları ve hayvanları kurtarma operasyonu yapan İl Özel İdaresi ekiplerine teşekkür eden muhtar Köse, yeni yağan kara rağmen 30 santimetrenin üzerindeki kar kalınlığında vatandaşlara sağ salim ulaştıklarını söyledi.

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Gümüşhane Nöbetçi Eczaneler25 Mayıs Pazartesi

Yüce Eczanesi
Merkez
Deva Eczanesi
Kelkit
Sımge Eczanesi
Kurtun
Yaşam Eczanesi
Siran
Öztürk Eczanesi
Torul
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