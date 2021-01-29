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Yayladağı Belediye Başkanı Sayın, Kovid-19 tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti

29.01.2021 15:15 | Son Güncelleme:
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Yayladağı Belediye Başkanı Sayın, Kovid-19 tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti

Hatay'ın Yayladağı İlçesi Belediye Başkanı Mustafa Sayın, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi gördüğü hastanede 61 yaşında yaşamını yitirdi.

Kovid-19 testinin pozitif çıkmasının ardından 30 Aralık'ta Hatay Devlet Hastanesinde tedaviye alınan Sayın, 6 Ocak'ta Ankara Şehir Hastanesine sevk edildi.

Tedavisi yoğun bakımda devam eden Mustafa Sayın, burada yaşamını yitirdi.

AK Parti Hatay Milletvekili Sabahat Özgürsoy Çelik, AA muhabirine, tedavisi Ankara'da süren Sayın'ın acı haberini öğle saatlerinde aldıklarını söyledi.

Çok büyük üzüntü duyduklarını belirten Çelik, Sayın'ın yakınlarına ve hemşehrilerine başsağlığı dileğinde bulundu.

2019 Mahalli İdareler Seçimine AK Parti'den girerek Yayladığı Belediye Başkanı olan Sayın, evli ve 3 çocuk babasıydı.

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