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Yayladağı Kaymakamı Yılmaz: "Çocuklarımızın zehirlenmesine asla izin vermeyeceğiz"

HATAY HABERLERİ  | 22.01.2020 15:52 | Son Güncelleme

Hatay Yayladağı İlçe Kaymakamı Tahir Yılmaz, "Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın zehirlenmesine asla izin vermeyeceğiz" dedi.İçişleri Bakanlığı koordinesinde “Uyuşturucu ile Mücadele Toplantısı” Kaymakam Tahir Yılmaz önderliğinde, Belediye Başkanı Mustafa Sayın, Cumhuriyet Savcısı Yılmaz Kocatürk, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Mehmet Güler İlçe Emniyet Amir vekili Komiser Ersin Akgül ve ilgili kurum amirlerinin katılımıyla gerçekleşti.

Yayladağı Kaymakamı Yılmaz: "Çocuklarımızın zehirlenmesine asla izin vermeyeceğiz"

Hatay Yayladağı İlçe Kaymakamı Tahir Yılmaz, "Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın zehirlenmesine asla izin vermeyeceğiz" dedi.
İçişleri Bakanlığı koordinesinde “Uyuşturucu ile Mücadele Toplantısı” Kaymakam Tahir Yılmaz önderliğinde, Belediye Başkanı Mustafa Sayın, Cumhuriyet Savcısı Yılmaz Kocatürk, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Mehmet Güler İlçe Emniyet Amir vekili Komiser Ersin Akgül ve ilgili kurum amirlerinin katılımıyla gerçekleşti. Kaymakam Yılmaz, uyuşturucu ile mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini belirterek, "Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın zehirlenmesine asla izin vermeyeceğiz. Bu konuda tüm ilgili kurum yetkililerimiz en küçük bir aksaklığa müsaade etmeden, üzerlerine düşen görevi eksiksiz yerine getireceklerdir “ dedi.
Uyuşturucuyla mücadelenin yanında gençlerin ve vatandaşların bilgilendirilmesi gerektiğine işaret eden Yılmaz, “Uyuşturucunun toplumumuza verdiği zararları gençlerimize anlatarak, bu konuda yeni projeler geliştirilmesi gerekiyor. Bugün yaptığımız bu toplantı ile uyuşturucuyla mücadelemizi bir kez daha gözden geçirerek, yeni çalışmalara imza atmalıyız. Tüm kurum yetkililerimize bu güne kadar yapmış olduğu çalışmalardan dolayı teşekkür ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum “ dedi.

Yayladağı Kaymakamı Yılmaz:

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