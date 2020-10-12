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Yayladağı’nda çilek kurutma tesisi için imzalar atıldı

HATAY HABERLERİ  | 12.10.2020 17:34 | Son Güncelleme

Hatay’ın Yayladağı ilçesinde, Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı (DOĞAKA) tarafından desteklenen ve Yayladağı Belediyesi tarafından kurulacak çilek kurutma tesisi projesi için imza töreni düzenlendi.Yayladağı Kaymakamlığı makamında gerçekleşen imza töreninde Hatay Valisi Rahmi Doğan gazetecilere yaptığı açıklamada , ilçede son yıllarda artan çilek üretimine her türlü desteği verdiklerini ve vermeye devam edeceklerini söyledi.

Hatay’ın Yayladağı ilçesinde, Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı (DOĞAKA) tarafından desteklenen ve Yayladağı Belediyesi tarafından kurulacak çilek kurutma tesisi projesi için imza töreni düzenlendi.
Yayladağı Kaymakamlığı makamında gerçekleşen imza töreninde Hatay Valisi Rahmi Doğan gazetecilere yaptığı açıklamada , ilçede son yıllarda artan çilek üretimine her türlü desteği verdiklerini ve vermeye devam edeceklerini söyledi. İlçede yaklaşık 3 bin 500 dekarlık alanda çilek üretimi yapıldığını hatırlatan Vali Doğan, “İlçemizde yıllık ortalama 6 bin ton çilek üretimi yaparak çilekten elde edilen katma değeri arttırmak için güzel bir projeye daha imza atmak için buradayız. Bu ve buna benzer projelerle çiftçimiz ve dolayısıyla ülkemiz kazanacak. Yaklaşık 4 milyonluk bu projenin ilçemize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum.” dedi.
Yayladığı Belediye Başkanı Mustafa Sayın da desteklerinden ötürü DOĞAKA ve Hatay Valiliğine teşekkür ederek, projenin ilçeye hayırlı olmasını diledi.
AK Parti Hatay Milletvekili Abdulkadir Özel ise, Yayladağı ve Hatay için her türlü projeye sahip çıkarak ilgili bakanlıklar ile görüşüp konuların takipçisi olacaklarını ifade ederek, hayırlı olsun dileklerini yineledi.
İmza törenine Hatay Vali Yardımcısı Yusuf İzci ve Yayladağı Kaymakamı Muhammed Said Baytok’ta katıldı.

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