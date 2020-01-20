YURTHABER
  4. Yaylalar beyaza büründü, kartpostallık görüntüler ortaya çıktı

Yaylalar beyaza büründü, kartpostallık görüntüler ortaya çıktı

AMASYA HABERLERİ  | 20.01.2020 10:08 | Son Güncelleme

Amasya’nın Taşova ilçesinde gece başlayan kar yağışı yüksek kesimleri beyaza bürüdü, kartpostallık görüntüler oluşturdu.Gece etkisinin artıran kar yağışı yaylalarda kalanların güne beyaz örtüyle uyanmasını sağladı.

Amasya’nın Taşova ilçesinde gece başlayan kar yağışı yüksek kesimleri beyaza bürüdü, kartpostallık görüntüler oluşturdu.
Gece etkisinin artıran kar yağışı yaylalarda kalanların güne beyaz örtüyle uyanmasını sağladı. Yüksek yaylaların beyaza bürünmesinin ardından yer yer kar kalınlığı bazı bölgelerde 40 santimetreye ulaştı. Yağan kar kartpostallık görüntüler oluşturdu.
Ağaçlık alanların beyaz örtüyle kaplanması sonucu yaylalar masal gibi görüntülere sahne oldu. İzleyenler için doyumsuz anlar yaşandı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER 'Giyinmek istemiyorum' dedi, sokak ortasında çırılçıplak soyunup... 'Giyinmek istemiyorum' dedi, sokak ortasında çırılçıplak soyunup...
Suluova’da zabıtadan berberlere denetimSuluova’da zabıtadan berberlere denetim
Milli Eğitim Müdürü Kösterelioğlu, köy okulu öğrencileriyle saklambaç oynadıMilli Eğitim Müdürü Kösterelioğlu, köy okulu öğrencileriyle saklambaç oynadı
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Medipol Mega Üniversite Hastanesi'nden "uyuz vakalarında artış" uyarısı

Medipol Mega Üniversite Hastanesi'nden "uyuz vakalarında artış" uyarısı

Tartıştığı kuzenini 3 kurşunla öldüren şahıs tutuklandı

Tartıştığı kuzenini 3 kurşunla öldüren şahıs tutuklandı

Uğradığı silahlı saldırı sonrası hayatını kaybeden Nakşibendi Şeyhi için sosyal medyada taziye ve kınama mesajları

Uğradığı silahlı saldırı sonrası hayatını kaybeden Nakşibendi Şeyhi için sosyal medyada taziye ve kınama mesajları

Üvey ağabeyini öldüren zanlı tutuklandı

Üvey ağabeyini öldüren zanlı tutuklandı

Kahramanmaraş’ta internet kafelere denetim

Kahramanmaraş’ta internet kafelere denetim

Uyuşturucu satıcıları yakayı ele verdi

Uyuşturucu satıcıları yakayı ele verdi

Amasya Namaz Vakitleri 20 Ocak Pazartesi

İmsak
06:21
Sabah
07:49
Öğle
12:52
İkindi
15:23
Akşam
17:45
Yatsı
19:09

Amasya Nöbetçi Eczaneler20 Ocak Pazartesi

Hayat Eczanesi
Merkez
Saygın Eczanesi
Merkez
Kılıç Eczanesi
Goynucek
Yeni Eczanesi
Gumushacikoy
Hayat Eczanesi
Merzifon
Balcı Eczanesi
Suluova
Yeni Eczanesi
Tasova
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Öğrencilerden müzik şöleni

Öğrencilerden müzik şöleni

PTT'nin 172. Kuruluş Yıldönümü

PTT'nin 172. Kuruluş Yıldönümü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.