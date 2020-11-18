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Yaylalar jandarmanın kontrolünde

ARDAHAN HABERLERİ  | 18.11.2020 15:16 | Son Güncelleme

Ardahan’da Yayla evleri kontrol altında.Haziran ayında köylerinden yaylaya göç eden Ardahanlı yaylacılar, Kasım ayının gelmesi ve havaların soğumasıyla köylerine dönmeye başladı.

Yaylalar jandarmanın kontrolünde

Ardahan’da Yayla evleri kontrol altında.
Haziran ayında köylerinden yaylaya göç eden Ardahanlı yaylacılar, Kasım ayının gelmesi ve havaların soğumasıyla köylerine dönmeye başladı. Kışın gelmesiyle birlikte boşaltılan yaylaların art niyetli kişiler tarafından kullanılmasını önlemek için jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonlarla sıkı takip ve kontrol altında tutuluyor.
Yaylalarda kontrollerini sürdüren timler, yayla evlerini kontrol ederken, evlerin kapı ve pencerelerinin açılıp açılmadığına da bakarak art niyetli kişiler tarafından kullanılmasının engellenmesi saklanılıyor.

Yaylalar jandarmanın kontrolünde

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