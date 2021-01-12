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Yaylalar kara hasret kaldı

12.01.2021 10:54 | Son Güncelleme:
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Tokat’ın Reşadiye içesine bağlı Batmış yaylası kuraklık nedeni ile kara hasret kaldı.Türkiye’nin doğusunda kış etkisini gösterirken diğer bölgelerde kuraklık endişesi yaşanıyor.

Tokat’ın Reşadiye içesine bağlı Batmış yaylası kuraklık nedeni ile kara hasret kaldı.
Türkiye’nin doğusunda kış etkisini gösterirken diğer bölgelerde kuraklık endişesi yaşanıyor. Tokat’ta kış mevsiminde karlı kaplı olan yaylalar ise beyaz örtüye hasret kaldı. Reşadiye ilçesinde bulunan Batmış yaylası en kurak dönemini geçiriyor. Yer yer ince kar tabaksının olduğu yaylada hayvanları sulamada kullanılan yalaklar soğuk havanın etkisi ile kısmen donmuş durumda. Yaylada çeşmelerden akan sular ise kuraklık nedeni ile her geçen gün azalıyor.
Kar yok denecek kadar az
Çamlıkaya köyü sakinlerinden Ahmet Çakmak, yaz-kış doğasıyla misafirlerini ağırlayan Batmış yaylasının en kurak dönemini yaşadığını söyledi. Geçtiğimiz yıl kar yağışı nedeni ile araçla zor çıkılan yaylaya bu sene zorlanmadan çıktıklarını belirten Çakmak, “Yaylamızda kış mevsiminde 2 metreye yakın kar olurdu. Aracımızla bu mevsimde yaylaya çıkamazdık. Doğanın değişmesinden dolayı burada yok denecek kadar az bir kar var” diye konuştu.

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