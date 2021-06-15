Yaz aylarında maskenin daha sık değiştirilmesi önerisi

İSTANBUL (AA) - Medicana International İstanbul Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Cengiz Uzun, havaların ısınması ile birlikte maske kullanımının daha zor bir hale geldiğini belirterek, "Solunum ve terleme ile birlikte sıcak havalarda maske, rahatsız edici olmasının yanı sıra hızlı bir şekilde nemlendiğinden kısa sürede etkisini kaybediyor ve bu nedenle sürekli olarak değiştirilmesi gerekiyor." ifadesini kullandı.

Medicana'dan yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Uzun, solunum yoluyla bulaşan koronavirüsün; açık havada, hatta rüzgarlı havada dahi kapalı ortamlara oranla daha düşük bulaşma olasılığı barındırdığını kaydetti.

Uzun, vaka sayıları yeterince azalana dek açık havada dahi maske, mesafe ve hijyen kurallarına azami seviyede özen göstermek gerektiğini belirterek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Tek kullanımlık cerrahi maskelerin nemlendikçe düzenli aralıklarla değiştirilmesi, çıkarıldıktan sonra kesinlikle yeniden kullanılmaması ve maskeye dokunulmaması gerekiyor. Virüsün her yerde olabileceği göz önünde bulundurularak özellikle de ev dışı ortamlarda ellerin yüz bölgesine, göz, burun ve ağıza kesinlikle temas ettirilmemesi, düzenli olarak el yıkama mümkün değilse, antiseptikler ile el hijyeninin sağlanması önem arz ediyor.