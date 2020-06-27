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Yaz gebelerine sağlıklı öneriler

BURSA HABERLERİ  | 27.06.2020 14:56 | Son Güncelleme

Özel Medicana Bursa Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op.

Yaz gebelerine sağlıklı öneriler

Özel Medicana Bursa Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Fatma Sezgin yazı, serin ve sağlıklı geçirmek isteyen gebelere önerilerde bulundu.
Op. Dr. Fatma Sezgin, “Gebelikte hafif nefes darlığı, yorgunluk, şiddetli olmayan ödem, kalp çarpıntısı, göz kararması, tansiyon düşüklüğü gibi sıkıntılar olabilmektedir. Yaz aylarında bu gibi şikâyetler biraz daha yoğun yaşanabilir. Bu durumda baş etmenin yolu güneş ışınlarınınım dik geldiği saatlerde uzun süre güneşte kalmamak ve yeterince su içmek gereklidir.
Bol sıvı tüketmek, günde ortalama 3 litre su içmek, idrar yolu enfeksiyonları, kabızlık, karın ağrıları, bebeğin suyunun azalması gibi durumları engeller
Gıdalar açısından yaz aylarında yağlı baharatlar tuzlu gıdalardan kaçınılmalıdır’’ dedi.
Gebelikte enfeksiyon riski artış gösterdiğini belirten Sezgin, ‘’Gebelik bağışıklığın düştüğü bir dönemdir. Özellikle vajinal enfeksiyonlar gebelikte yaz aylarında artar. Bu durumdan kaçınmak amacıyla pamuklu kıyafetler tercih edilmeli. Polyester içerikli dar kıyafetlerden kaçınılmalıdır. Islak mayo ile kalınmamalıdır.
Gebelik cilt lekeleri gebelikte sık karşılaşılan cilt problemidir. Güneş koruyucu kremler kullanılmalı, şapka, gözlük gibi koruyucu objeler kullanılmalıdır.
Anne adayları denize havuza girebilirler. Temizliğine güvenen yerlerde deniz ve havuza girebilirler. Yüzme gebelerin yapabileceği en güvenilir sporlarlardandır.
Gebelikte hamam sauna kaplıca gibi yerlerin kullanılması önerilmez’’ dedi.

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