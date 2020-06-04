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Yaz hazırlıkları sürüyor, parklar çiçek açıyor

TEKİRDAĞ HABERLERİ  | 04.06.2020 10:57 | Son Güncelleme

Süleymanpaşa Belediyesi, yeni tip korona virüsü salgını ile ilgili alınan önlemlerin kademeli olarak azaltılması sürecinde, salgın sonrası için hazırlıklarını sürdürüyor.

Süleymanpaşa Belediyesi, yeni tip korona virüsü salgını ile ilgili alınan önlemlerin kademeli olarak azaltılması sürecinde, salgın sonrası için hazırlıklarını sürdürüyor. Yaza hazırlık çalışmaları kapsamında, Fen İşleri Müdürlüğü Park ve Bahçeler Birimine bağlı ekipler park alanlarında ve refüjlerde çiçek ekimine başladı.
Parklar, yeşil alanlar ve refüjlerin yanı sıra salgın sürecinde Türkiye’ye örnek teşkil ederek Fen İşleri Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen sosyal mesafeli banklarda bulunan saksılarda da çiçek ekimleri yapılıyor.

Sosyal mesafeli banklar da çiçekleniyor
Kısa süre içinde tüm parklar ve refüjler mevsimlik çiçek ekimleri tamamlanacak ve kent estetiğine görsel katkı yapan çiçeklerle Süleymanpaşa rengarenk olacak.

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Corlu
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Corlu
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Kapakli
Şifa Eczanesi
Marmaraereglisi
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