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Yaz kampanyası, Sakarya ve Silahtarağa Mahalleleriyle devam etti

İSTANBUL HABERLERİ  | 30.06.2020 17:14 | Son Güncelleme

Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken tarafından, ilçenin yaşam kalitesinin arttırılması, daha temiz, daha sağlıklı çevreye kavuşması için başlatılan Yaz Kampanyası, Sakarya ve Silahtarağa Mahalleleriyle devam etti.Çalışmalarda Eyüpsultan Belediyesi ekipleri; Sakarya ve Silahtarağa’da gün boyunca süren cadde ve sokak temizliği, kaldırım ve asfalt onarımları, parklarda ve yeşil alanlarda bakım onarım çalışmaları, ot biçme, peyzaj çalışmaları, sivrisinek, karasinek, kene, hamam böceği, kemirgenler gibi vektörlere karşı ilaçlama, Koronavirüs salgınına karşı dezenfekte işlemleri yaptı.Yapılan çalışmaları yakından takip eden Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, mahalle esnafı ile de bir araya gelerek sohbet etti.

Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken tarafından, ilçenin yaşam kalitesinin arttırılması, daha temiz, daha sağlıklı çevreye kavuşması için başlatılan Yaz Kampanyası, Sakarya ve Silahtarağa Mahalleleriyle devam etti.
Çalışmalarda Eyüpsultan Belediyesi ekipleri; Sakarya ve Silahtarağa’da gün boyunca süren cadde ve sokak temizliği, kaldırım ve asfalt onarımları, parklarda ve yeşil alanlarda bakım onarım çalışmaları, ot biçme, peyzaj çalışmaları, sivrisinek, karasinek, kene, hamam böceği, kemirgenler gibi vektörlere karşı ilaçlama, Koronavirüs salgınına karşı dezenfekte işlemleri yaptı.
Yapılan çalışmaları yakından takip eden Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, mahalle esnafı ile de bir araya gelerek sohbet etti. Mahallede yapılan çalışmalar hakkında esnafı bilgilendiren Başkan Deniz Köken, esnafların talep ve isteklerini dinleyerek istişarelerde bulundu.
Temizlik İşleri Müdürlüğü, Fen İşleri Müdürlüğü, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ile Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri önümüzdeki günlerde de her gün 2 farklı mahallede yapılması planlanan çalışmalara ara vermeden devam edecek.

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