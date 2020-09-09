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Yaz kampında Balıkesir rüzgarı

BALIKESİR HABERLERİ  | 09.09.2020 16:23 | Son Güncelleme

Türkiye Gençlik Vakfı Balıkesir Temsilciliği’nin her yıl düzenlediği yaz kampı bu yıl Gençlik ve Spor Bakanlığı’na bağlı Bursa-Karacaali doğa kampında gerçekleşti.Pandemi sebebiyle 160 kapasitelik kamp alanına 40 kişi alındı.

Türkiye Gençlik Vakfı Balıkesir Temsilciliği’nin her yıl düzenlediği yaz kampı bu yıl Gençlik ve Spor Bakanlığı’na bağlı Bursa-Karacaali doğa kampında gerçekleşti.
Pandemi sebebiyle 160 kapasitelik kamp alanına 40 kişi alındı. Kampa giriş yapan öğrencilere maske dezenfektanlar dağıtılarak corona için gereken tüm önlemler alındı. Kamp alanı denize sıfır olup etkinlikler üç gece dört gün sürdü. Gençler başta yüzme olmak üzere kano sporu, okçuluk, gülle atma, halı saha, tenis, el sanatları gibi faaliyetler gerçekleştirildi.
Kampta gençlerle bir araya gelen TÜGVA Genel Başkanı Enes Eminoğlu, "Millî ve manevî değerlerimize bağlı nesillerin yetişmesi gerekiyor, geleceğimize bu minvalde yön verebiliriz, geçmişimizi de bu şekilde muhakeme edebiliriz, ileriki yıllarda da edindiğimiz tecrübelerle gençlere bu şekilde örnek olabiliriz’’ dedi.
Başkan Eminoğlu gençlerle birlikte ok attı, top oynadı, kanoya binerek gençlerle yarıştı.
Balıkesir İl Müftüsü Ramazan Topcan da kampı ziyaret ederek gençlerle sportif faaliyetlerde bulundu ve onlarla sohbet etti. İl Müftüsü Topcan; gençliğe hasbihallerinde eshab-ı kiramın çoğunun genç olduğunu, topluma hizmet etmede en ön safta hep gençlerin olduğunu, şimdiki gençlerin de başta Peygamber Efendimiz olmak üzere sahabe gençliğini örnek alarak bir hayat sürmesi gerektiğinden bahsetti.

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