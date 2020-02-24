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Yaz kış şifa kaynağı; Sulu Muğla Kebabı

MUĞLA HABERLERİ  | 24.02.2020 10:06 | Son Güncelleme

Kış aylarının en çok tercih edilen çorbalarından olan Sulu Muğla Kebabı’nın ünü Türkiye’yi aştı.

Kış aylarının en çok tercih edilen çorbalarından olan Sulu Muğla Kebabı’nın ünü Türkiye’yi aştı. Yunan turistler, Marmaris’te hizmet veren çorbacıya Sulu Muğla Kebabı içmeye geliyor.
Kış aylarının vazgeçilmezidir çorbalar. Hem şifa kaynağı hem de lezzetiyle dikkat çeken çorbalardan biri de Muğla yöresine ait ‘Sulu Muğla Kebabı’. 8 saat pişen kemikli etten yapılan Sulu Muğla Kebabı’nın ünü Türkiye’yi aştı. Marmaris’te bulunan çorbacı yerli misafirleri dışında her kış Yunanistan’dan gelen Sulu Muğla Kebabı tutkunlarını ağırlıyor.
1980 yılında amcası ile pazar alışverişleri ile gittiği Muğla’da sulu kebabın tadına bakan Nuri Okan, sonra defalarca gidip gelerek bu çorbaların nasıl yapıldığını öğrenmiş. Askerlik görevini yaparken de aklında sadece bu lezzetli ve şifalı çorba olan Okan, askerliği bitirip memleketi olan Marmaris’e döner dönmez hayalinde ki mekanı açmış.
Ünü Türkiye’yi yaşan lezzetin hikayesini anlatan Okan, "İlk yıllarda kara fırınlarda pişiriyordum bu kebabı ama sonra kara fırınlar çok sıcak olunca et hızlı pişiyor diye kendim pişirmeye başladım. Biz Muğlalılar kebap diyoruz ama bu kebabın özelliği etin kemikten ayrılmasına kadar en az 8 saat kaynaması hem et suyu hem kemik suyu kolojen içerikli olduğu için yüksek ateşte pişirmeden ağır ağır pişirince sağlıklı ve doğal olur her yerden bu kebap çorbasını içmeye gelenler var" dedi.
Kuzunun inciği, arka bacaklarından alınan etler ve böbrek yatağı denilen bir kısımdan yapılan kebaptan Marmaris’e Rodos’tan sabah feribotu ile gelip kebapçı kapanmadan adaya çorba götüren Rodoslu Georgios, "Marmaris’te işlerim oldukça buraya da uğrarım illa ki yanımda Rodos’a da götürürüm" dedi.

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