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Yaz mevsiminde kültür balıkları tezgahlarda yer alıyor

GİRESUN HABERLERİ  | 27.06.2020 14:46 | Son Güncelleme

Av yasağının devam etmesiyle birlikte Giresun’daki tezgahlarda kültür balıkları yerlerini alırken alabalık ve somon vatandaşlar tarafından ilgi görüyor.Giresun’da büyük balıkçı tekneleri için av yasağı devam ederken balıkçıların tezgahlarını kültür balıkları süslüyor.

Av yasağının devam etmesiyle birlikte Giresun’daki tezgahlarda kültür balıkları yerlerini alırken alabalık ve somon vatandaşlar tarafından ilgi görüyor.
Giresun’da büyük balıkçı tekneleri için av yasağı devam ederken balıkçıların tezgahlarını kültür balıkları süslüyor. Kültür balıklarının yanı sıra kıyı balıkçılarının avladıkları balıklar da tezgahta yerini alıyor.
Giresunlu balıkçılardan Şaban Taha Erkin, vatandaşların en çok alabalığı tercih ettiğini belirterek, “Alabalığın fiyatı uygun olduğu için vatandaşlar tarafından öncelikle tercih ediliyor. Kırmızı etli somona da rağbet var ama fiyatı diğerlerine göre biraz pahalı oluyor. Mevsim balığı olarak barbun satıyoruz. Mezgit ve istavrit geliyor, anında satılıyor. Devamlı balık tüketen insanlar en çok somon ve alabalık satın alıyor. Fiyatlar malum gün geçtikçe artıyor. Elimizden geldiğince uygun fiyattan vermeye çalışıyoruz” dedi.
Kıyı balıkçılığı yapanların çoğunlukla boş döndüklerini belirten Erkin, “Av yasağı devam ediyor. Denizde balık yok. Yunusların sayısı fazla olduğu için balıkçıların avlarına zarar veriyorlar. Bugün balıkçılardan 10 kilo kadar barbun birazda kefal geldi. Kıyı balıkçılığı yapanlar genelde boş dönüyorlar. Gelecek sezondan umutluyuz” şeklinde konuştu.
Yaz mevsimini kültür balıklarıyla sürdürdüklerini dile getiren Erkin, “Yaz mevsimiyle birlikte tezgahlarımızdaki alabalık Şebinkarahisar’dan, beyaz somon Gümüşhane ve Rize’den, kırmızı somon ve levrek Ordu ve Trabzon’dan, çupra ise İzmir’den geliyor. Yeni sezona kadar bu şekilde satışlarımızı sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.

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