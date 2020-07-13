Yaz okulunda uzaktan eğitimler 10 bin öğrenciyle başladı

Konya Büyükşehir Belediyesi Genç KOMEK Yaz Okulu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle bu yıl çevrimiçi olarak gerçekleştireceği eğitimlere 10 bin öğrenciyle başladı.

Bu yaz uzaktan eğitimle evlere misafir olarak bir ilki gerçekleştiren Genç KOMEK Yaz Okulu, tamamı interaktif ve öğrenciyle etkileşimin hiç kesilmediği birbirinden faydalı etkinliklerle çocuklarla buluşuyor. 7-16 yaş aralığındaki öğrencilere hem eğlenceli hem eğitici dolu dolu bir yaz geçirme imkanı sunan Genç KOMEK Yaz Okulunda öğrenciler, 15 kişiden oluşan toplam 679 sınıfta; 3 Kur’an-ı Kerim, 2 seçmeli sanat eğitimi, 1 din ve değerler eğitimi olmak üzere hafta içi her gün 6 etkinlik programına katılıyor. Yaz Okulunda öğrenciler, İngilizce, Arapça, Kodlama, El Sanatları, El İşi Faaliyetleri, İşaret Dili, Resim ve Pratik Mutfak Bilgileri derslerine katılırken, 13-14 yaş erkek öğrenciler müzik ihtisas sınıfında ritim dersleri, 11-14 yaş grubu işitme engelli öğrenciler de işitme engelli sınıflarında eğitim alıyor. Çocuklar ayrıca etkinlik saatleri dışında Online Bilgi Yarışması, Online Çat Kapı Tiyatro ve Bu Akşam Yemekler Genç KOMEK’ten faaliyetlerine de katılarak keyifli zamanlar geçirecek. Yaz Okulu boyunca etkinliklerin en az yüzde 80’ine katılım gösteren öğrenciler, öğretmenlerin verdiği sure, dua ve hadis ezberleme gibi görevleri yerine getirmesi halinde topladıkları puanlarla sürpriz hediyeler kazanma fırsatı da yakalıyor. Eğitimlerini tamamlayan tüm öğrencilere katılım belgesinin verileceği Genç KOMEK Yaz Okulu Ağustos ayı sonuna kadar devam edecek.

