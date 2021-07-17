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"Yaz tatilinde öğrenme kaybı yaşanmamalı" tavsiyesi

17.07.2021 09:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji Ortaokul Rehberlik Bölüm Başkanı Gülşen Aksu: - "Yaz tatili süreci; dinlenmek, eğlenmek kadar öğrendiklerimizi pekiştirmeye zaman ayırdığımız, öğrenme kaybı yaşamadığımız bir süreç olmalıdır" - "Uzun yaz tatilinde öğrenme kaybı yaşamamak için öğrenciler, kendi durumuna göre bir çalışma stratejisi belirlemeli ve her öğrenci kendi durumunu gözden geçirip buna göre bir planlama yapmalıdır"

İSTANBUL (AA) - İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji Ortaokul Rehberlik Bölüm Başkanı Gülşen Aksu, yaz tatili dönemi için öğrencilere ve velilere tavsiyelerde bulundu.

İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji açıklamasına göre, 2020-2021 eğitim-öğretim döneminin sonlanmasıyla birlikte tatile giren öğrenciler için yaz tatili tüm hızıyla devam ediyor. Yaz tatilinde öğrenme kaybı olmaması için öğrencilerin bu dönemi hem eğlenerek hem de verimli geçirmeleri gerekiyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji Ortaokul Rehberlik Bölüm Başkanı Gülşen Aksu, yaz tatilinde öğrenme kaybı yaşamamaya dikkat edilmesi gerektiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Yaz tatili süreci; dinlenmek, eğlenmek kadar öğrendiklerimizi pekiştirmeye zaman ayırdığımız, öğrenme kaybı yaşamadığımız bir süreç olmalıdır. Uzun yaz tatilinde öğrenme kaybı yaşamamak için öğrenciler, kendi durumuna göre bir çalışma stratejisi belirlemeli ve her öğrenci kendi durumunu gözden geçirip buna göre bir planlama yapmalıdır. Bilgiler çabuk öğrenebildiği gibi çabuk unutulabilmektedir. Bunu önlemenin tek yolu tekrar yapmaktır. Akademik başarısı ne olursa olsun her öğrenci yıl boyunca öğrendiği konuların tekrarlarını yaparak konu kazanımlarını pekiştirmelidir. Konu kazanımları pekişen öğrenciler bir sonraki eğitim öğretim yılına akademik açıdan hazır olarak başlayacaktır."

- "Günlük yaşam becerileri geliştirilmeli"

Farklı etkinliklere yer verilen bir plan yapılması gerektiğini aktaran Aksu, "Yaz tatilinde öğrenciler, elbette bol bol dinlenmeli, yıl içinde zaman ayıramadıkları ders dışı etkinlikleriyle ilgilenmeli ve tatil programlarına keyif alacakları sosyal aktiviteleri eklemelidir." ifadelerini kullandı.

Aksu, kişisel gelişim için kitap okunması gerektiğini belirterek, şu değerlendirmede bulundu:

"Unutulmamalı ki kişisel gelişimde en etkili gelişim aracı kitaptır. Kitap okumak yorum gücünü, yaratıcılığı artırmakla birlikte kelime haznesini ve karar verme becerisini geliştiren, zihin için yapılan en iyi egzersiz yoludur. Okuduğunu anlama becerisi gelişmiş öğrencilerin akademik sınavlarda başarılı oldukları gözlemlenmektedir. Tatiller, kitap okuma alışkanlığı olmayan öğrenciler için bu alışkanlığı kazanmaları ve kitap okumanın keyfini yaşamaları açısından bulunmaz bir fırsattır.

Sorumluluk vererek günlük yaşam becerileri geliştirilmeli. Özellikle ergenlik dönemindeki gençlere ev içerisinde verilecek kendi odasını toplama, masayı kurmaya destek olma gibi sorumluluklar kişilik gelişimleri için olumlu katkılar sağlayacaktır. Verilen sorumlulukları tamamlayabilmiş olmak özgüvenlerini artıracak ve günlük yaşam becerilerini de geliştirecektir."​​​​​​​

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