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Yazar Arsoy, öğrencilerle bir araya geldi

ERZİNCAN HABERLERİ  | 11.03.2020 08:09 | Son Güncelleme

Erzincan İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen "Yazarlar Okullarda" projesi kapsamında Yazar Görkem Kantar Arsoy anaokulu öğrencileri ile bir araya geldi.Candır Kitap Can Hep Birlikte Okuyor Erzincan "Yazarlar Okullarda" projesi kapsamında Yazar Görkem Kantar Arsoy, Meysunana Anaokulu, Haymeana Anaokulu, Yavuz Selim Anaokulu, Erzincan Anaokulu ve Erzincan Belediyesi Anaokulu öğrencileri ile söyleşi etkinliğinde buluştu.

Yazar Arsoy, öğrencilerle bir araya geldi

Erzincan İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen "Yazarlar Okullarda" projesi kapsamında Yazar Görkem Kantar Arsoy anaokulu öğrencileri ile bir araya geldi.
Candır Kitap Can Hep Birlikte Okuyor Erzincan "Yazarlar Okullarda" projesi kapsamında Yazar Görkem Kantar Arsoy, Meysunana Anaokulu, Haymeana Anaokulu, Yavuz Selim Anaokulu, Erzincan Anaokulu ve Erzincan Belediyesi Anaokulu öğrencileri ile söyleşi etkinliğinde buluştu. Erzincan Anaokulundaki yazar-öğrenci buluşmasına katılan İl Millî Eğitim Müdürü Aziz Gün, projenin amacının öğrencilerin yazarları tanıması olduğunu kaydetti.
Proje hakkında bilgiler veren Gün, “Bu projeyi yaparken amacımız öğrencilerimiz yazarlarımızı tanısın, onlardan bir şeyler öğrensin ve en önemlisi de çocukluğundan itibaren kitap okumayı sevsin. İlimizde bulunan her kademedeki tüm okullardaki öğrencilerin severek ve isteyerek düzenli kitap okumayı bir yaşam tarzı haline getirmek istiyoruz. Erzincan’da akademik başarıyı artırma yönünde kitap okumanın öneminin fark edilmesini sağlamak, öğrencilere kitap okuma alışkanlığı kazandırmak öğrencilerin kendini ifade etmelerinin, iletişim ve sosyal becerilerinin gelişmesini desteklemek amaçlandı. Öğrencilerin analitik düşünen, düşündüğünü doğru ve açık bir şekilde ifade eden, algılama gücü yüksek, yorum ve sentez yapabilen, sorgulayan, tartışan, doğruların tek noktadan değil çeşitli bakış açılarıyla ortaya çıkacağını kavramış olmaları gerekiyor. Güzellik duygusu ve estetik anlayışı gelişmiş, kültürlü, milli ve manevi değerlere sahip yüksek karakterli bireyler olarak yetiştirilmesine katkı sağlamak amaçlanmaktadır" diye konuştu.

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