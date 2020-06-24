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Yazar İlhan Akın Dünya fuarına katılıyor

DÜZCE HABERLERİ  | 24.06.2020 13:44 | Son Güncelleme

Roman ve çeviri eserleri ile uluslararası edebiyat ve kitap alanında kendini kabul ettiren Düzceli yazar İlhan Akın bu kez de 2021 yılında Tiflis’te açılacak olan Dünya Kitap Fuarına davet edildi.Yazar İlhan Akın, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü “UNESCO’nun 2021 Dünya Kitap Başkenti ilan ettiği Tiflis’te Türkiye’yi 25 kitapla temsil edecek.Dünya Arap Medeniyetleri üzerine yazdığı ve çevirdiği kitapları ile tanınan İlhan Akın Tiflis’teki fuara ikisi Gürcüce’ye, ikisi Arapça’ya, birisi İngilizce’ye çevrilmiş olan 25 kitap götürüyor.En son birkaç hafta önce Metamorfoz Yayınlarından çıkan “Zor Bey & Konur Alp” adlı romanını okuyucuyla buluşturan Akın’ın yereldeki Biyografik ve Tarihi romanlarının yanında Mitolojik ve Sosyal romanları da bulunuyor.Düzce tarihi ile ilgili “Geçmişten Günümüze Düzce” adlı bir kitap hazırlığı bulunan, özellikle Dünya Medeniyetleri ile ilgili eserler üretmekle dikkatleri üzerine çeken İlhan Akın’ın Arap Medeniyeti ile ilgili yazmış olduğu “Şira Yıldızı” ve “Hudeybiye’den İs Vadisi’ne” adlı romanları Mısırlı yayınevlerinin ilgisini çekmeyi başardı.Türkiye Cumhuriyeti Kültür Bakanlığı aracılığı ile Arapça’ya çevrilen eserler Mısır üzerinden Arap Dünyasıyla buluşmak için gün sayıyor.Yazarın, daha önce, Hindistan Medeniyeti ve Hindistan Kültürü ile ilgili yazdığı ve 2011 Yılının Romanı seçilen “Ganj’ın Gözyaşları” adlı romanı İngilizce’ye çevrilip “Tears Of TheGanges” adıyla basılmıştı.

Yazar İlhan Akın Dünya fuarına katılıyor

Roman ve çeviri eserleri ile uluslararası edebiyat ve kitap alanında kendini kabul ettiren Düzceli yazar İlhan Akın bu kez de 2021 yılında Tiflis’te açılacak olan Dünya Kitap Fuarına davet edildi.
Yazar İlhan Akın, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü “UNESCO’nun 2021 Dünya Kitap Başkenti ilan ettiği Tiflis’te Türkiye’yi 25 kitapla temsil edecek.
Dünya Arap Medeniyetleri üzerine yazdığı ve çevirdiği kitapları ile tanınan İlhan Akın Tiflis’teki fuara ikisi Gürcüce’ye, ikisi Arapça’ya, birisi İngilizce’ye çevrilmiş olan 25 kitap götürüyor.
En son birkaç hafta önce Metamorfoz Yayınlarından çıkan “Zor Bey & Konur Alp” adlı romanını okuyucuyla buluşturan Akın’ın yereldeki Biyografik ve Tarihi romanlarının yanında Mitolojik ve Sosyal romanları da bulunuyor.
Düzce tarihi ile ilgili “Geçmişten Günümüze Düzce” adlı bir kitap hazırlığı bulunan, özellikle Dünya Medeniyetleri ile ilgili eserler üretmekle dikkatleri üzerine çeken İlhan Akın’ın Arap Medeniyeti ile ilgili yazmış olduğu “Şira Yıldızı” ve “Hudeybiye’den İs Vadisi’ne” adlı romanları Mısırlı yayınevlerinin ilgisini çekmeyi başardı.
Türkiye Cumhuriyeti Kültür Bakanlığı aracılığı ile Arapça’ya çevrilen eserler Mısır üzerinden Arap Dünyasıyla buluşmak için gün sayıyor.
Yazarın, daha önce, Hindistan Medeniyeti ve Hindistan Kültürü ile ilgili yazdığı ve 2011 Yılının Romanı seçilen “Ganj’ın Gözyaşları” adlı romanı İngilizce’ye çevrilip “Tears Of TheGanges” adıyla basılmıştı. Aynı eserin Sanskritçe’ye çevrilmesi çalışmaları devam etmekte.
Yazar İlhan Akın’a ait olan “Sessiz Feryat” adlı roman ise yine Türkiye Cumhuriyeti Kültür Bakanlığı üzerinden Gürcü Dili’ne çevrilmiş, “SantaBarbara&Nikomedia” adlı eserin ise çevirisi ise devam etmekte.

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