Yazar Kurtoğlu Karaköprülülerle buluştu

Şanlıurfalı Yazar ve Şair Mehmet Kurtoğlu, Karaköprü Belediyesinin düzenlediği programla gençler ve kadınlarla bir araya gelerek söyleşi gerçekleştirdi.

Karaköprü Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, yazarlarla kahve sohbeti kapsamında Şanlıurfalı yazar ve şair Mehmet Kurtoğlu’nu gençler ve kadınlarla buluşturdu.

Yazar Kurtoğlu ilk olarak gençlerle bir araya geldi. Karaköprü Belediyesi Atakent Okuma evinde gençlerle buluşan Şanlıurfalı yazar Kurtoğlu, Şehir, Edebiyat ve Sinema konularında söyleşi gerçekleştirdi.

Yazar Kurtoğlu’nun Karaköprülü gençlerle buluşmasının ardından, Kültür Merkezinde Kadınlarla bir araya geldi. Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli’nin de katıldığı söyleşide yazar Kurtoğlu,

“İstanbul’dan Şanlıurfa’ya iki kadın Halide Nusret Zorlutuna ve Yaşar Nezihe” konusunda söyleşi gerçekleştirdi.

Söyleşi öncesi konuşan Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli, Kültür sanat etkinlikleri kapsamında yazarları Karaköprülülerle buluşturduklarını ifade etti.

Başkan Metin Baydilli, “Sosyal belediyecilik kapsamında Şanlıurfalı yazarımız Mehmet Kurtoğlu’nu önce gençlerimizle daha sonra kadınlarımızla buluşturduk. Mehmet hocamız gençlerimize ve kadınlarımızla güzel bir söyleşi gerçekleştirdi. Bu tarz programlarımıza devam edeceğiz. Ben Mehmet hocamıza ve emeği geçen kültür müdürlüğümüze teşekkür ediyorum” dedi.

Söyleşi programının ardından Şanlıurfalı yazar Mehmet Kurtoğlu kitaplarını imzaladı.

