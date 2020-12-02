YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kilis
  4. Yazar Özyurt Rektör Karacoşkun’la bir araya geldi

Yazar Özyurt Rektör Karacoşkun’la bir araya geldi

KİLİS HABERLERİ  | 02.12.2020 10:08 | Son Güncelleme

Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof.

Yazar Özyurt Rektör Karacoşkun’la bir araya geldi

Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun, Kasırga kitabının yazarı Ahmet Haşim Özyurt’u makamında ağırladı.
2016 yılında meydana gelen 15 Temmuz Darbe Girişimi ve Fırat Kalkanı Harekatını farklı bir kurgu ile kitabında anlatan Ahmet Haşim Özyurt’a Rektör Karacoşkun, “Rabbim bu ülkeye yeni acılar yaşatmasın." temennisinde bulunarak, Özyurt’un yeni kitabının hayırlara vesile olmasını dilediğini belirtti.
Görüşme sonunda Yazar Ahmet Haşim Özyurt, Rektör Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun’a ‘Kasırga’ isimli kitabını takdim etti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERAşk bitti!Aşk bitti!
30 bin liraya masraf yaptı! 'kimseye satmam' 30 bin liraya masraf yaptı! 'kimseye satmam'

Kilis Namaz Vakitleri 2 Aralık Çarşamba

İmsak
05:55
Sabah
07:19
Öğle
12:26
İkindi
15:01
Akşam
17:23
Yatsı
18:42

Kilis Nöbetçi Eczaneler 2 Aralık Çarşamba

Muhtaroğlu Eczanesi
Merkez
Türkler Eczanesi
Musabeyli
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.