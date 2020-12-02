Yazar Özyurt Rektör Karacoşkun’la bir araya geldi

Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun, Kasırga kitabının yazarı Ahmet Haşim Özyurt’u makamında ağırladı.

2016 yılında meydana gelen 15 Temmuz Darbe Girişimi ve Fırat Kalkanı Harekatını farklı bir kurgu ile kitabında anlatan Ahmet Haşim Özyurt’a Rektör Karacoşkun, “Rabbim bu ülkeye yeni acılar yaşatmasın." temennisinde bulunarak, Özyurt’un yeni kitabının hayırlara vesile olmasını dilediğini belirtti.

Görüşme sonunda Yazar Ahmet Haşim Özyurt, Rektör Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun’a ‘Kasırga’ isimli kitabını takdim etti.

