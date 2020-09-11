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Yazar Sedat Memili’nin yeni kitabı: "Adana’nın Aynası 1930"

ADANA HABERLERİ  | 11.09.2020 13:08 | Son Güncelleme

Yazar Sedat Memili’nin “Adana’nın Aynası 1930” isimli yeni kitabı yayımlandı.Yazar Memili, yeni kitabı hakkında yaptığı açıklamasında, “Bütün dünyada olduğu gibi Adana’da sosyal yaşam hızla değişmektedir.

Yazar Sedat Memili’nin yeni kitabı: "Adana’nın Aynası 1930"

Yazar Sedat Memili’nin “Adana’nın Aynası 1930” isimli yeni kitabı yayımlandı.
Yazar Memili, yeni kitabı hakkında yaptığı açıklamasında, “Bütün dünyada olduğu gibi Adana’da sosyal yaşam hızla değişmektedir. Bugün bize çok basit gelen sosyal alışkanlıkların, efsanevi öyküsü vardır. Ancak kayıt altına alınmadığı zaman bu öykülerin ömrü on yılı geçmiyor. Oysa bizi biz yapan dün yaşadıklarımız, bugün yaşadıklarımızı ise yarını oluşturacak olan alışkanlıklarımız olacaktır. Bu düşünceden yola çıkarak, Adana’nın 5’er yıllık dönemlerde sosyal yaşamını belgelemek üzere yola çıktım. Bu serinin ilk kitabı olan "Adana’nın Aynası - 1930" yayınlanıp raflarda yerini aldı” dedi.

Sedat Memili Kimdir?
1956 Yılında Adana’da doğdu. İlköğrenimini Akkapı İlkokulunda, Orta Öğrenimimi Mersin Tevfik Sırrı Gür Lisesinde tamamladı. Eski Adı Adana İktisadi Ticari İlimler Akademisinde okudu. Asıl Mesleği işletme yöneticiliği olup bir çok firmada genel müdürlük seviyesinde görev yaptı. Mersin’de yayınlanan Hedef gazetesinde ilk yazılarını yayınlandıktan sonra, 1994 yılından sonra Adana’da yayınlanan Türkiye’nin en eski yayın organı olan Yeni Adana gazetesinde 15 yıl köşe yazarlığı yaptı. Adana Medya, Adana Beş Ocak ve Çukurova Press gazetelerinde görüş ve makaleleri yayınlandı. Halen araştırmalarına devam eden Sedat Memili, Söz gazetesinde Adana hakkındaki araştırmalarını yayınlamaktadır.

Yazar Sedat Memili’nin yeni kitabı:

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