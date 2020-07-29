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Yazar Vartanyan, geleceğin iş hayatını ve kurumsallaşmayı anlattı

MERSİN HABERLERİ  | 29.07.2020 10:16 | Son Güncelleme

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kariyer Merkezi’nin yürüttüğü Dijital Liderler Mersin’de Projesinin Temmuz ayı döneminin son konuğu Yazar Aret Vartanyan oldu.

Yazar Vartanyan, geleceğin iş hayatını ve kurumsallaşmayı anlattı

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kariyer Merkezi’nin yürüttüğü Dijital Liderler Mersin’de Projesinin Temmuz ayı döneminin son konuğu Yazar Aret Vartanyan oldu. Vartanyan, “Yarın Değil Şimdi” konusuyla teknoloji, geleceğin iş hayatı, kurumsallık, sosyal hayat ve ilişkiler üzerine yaklaşımlarını paylaştı.
Kariyer Merkezi tarafından iş hayatına destek olmak amacıyla hayata geçirilen Dijital Liderler Mersin’de Projesinin çevrimiçi konuğu olan Aret Vartanyan, katılımcılarla pandemi ile yeni bir boyut kazanan iş hayatı, kurumsallaşma, sosyal hayat, iletişim, eğitim, üretim ve satış metotları, dijital dünya kavramlarını konuştu.
Kitapları, Yaşam Atölyesi, TV programları ile milyonlarca insanın yaşamına dokunan Vartanyan, “Yarın Değil Şimdi” konusuyla teknoloji, geleceğin iş hayatı, kurumsallık, sosyal hayat ve ilişkiler üzerine yaklaşımlarını paylaştı. Mersin insanının sıcaklığını ve samimiyetini özlediğini ifade eden Vartanyan, Mersin Büyükşehir Belediyesine gerçekleştirilen örnek proje için teşekkürlerini iletirken, sonbaharda Mersinlilerle kucaklaşmayı umduğunu belirtti.

Pandemi dönemindeki değişime dikkat
Kariyer Merkez Müdürü Serkan Özada, “Covid-19 salgını bizlere hayatımızın her alanında eskisinden farklı bir hayat sunuyor. Değişimi yönetecek kişiler ve kurumlar değişimden olumlu yönde etkilenecek ama değişime ve yeni nesil teknolojilere direnen kurumlar tarihe karışacak” diye konuştu.
Özada, projenin detayları ve Mersin için önemine şu cümlelerle değindi:
“Dijital Liderler Mersin’de Projesi aslında bu değişime Mersin’i hazırlamak için ortaya konmuş bir proje. Yeni döneme eğer Mersin’i hazırlamak istiyorsak işgücü piyasasının aktörlerini de bu projeye dahil olması önemliydi. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer’in kurumlar arası iletişim ve teknoloji yoğun hizmet anlayışı ile 36 kurum ve kuruluş Mersin Büyükşehir Belediyesi koordinasyonunda tek yürek oldu ve Mersin’in bu dönemi en iyi şekilde atlatması için bir vizyon ortaya konularak değişimin farkındalığını oluşturmaya çalışıyor.”
Pandemi sürecinin etkilerinin en aza indiği ya da sona erdiği dönemlerde, bugün dijital ortamda yapılan buluşmaların ünlü isimlerini Mersin’e davet ederek kurumlarla fiili olarak bir araya getirmeyi istediklerini belirten Özada, Türkiye’de rol model olacak projelere devam edeceklerini de sözlerine ekledi.

Yazar Vartanyan, geleceğin iş hayatını ve kurumsallaşmayı anlattı

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