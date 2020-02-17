YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Isparta
  4. Yazgan: "Isparta Valisi yalnız değildir"

Yazgan: "Isparta Valisi yalnız değildir"

ISPARTA HABERLERİ  | 17.02.2020 13:24 | Son Güncelleme

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Bölgesel Amatör Lig (BAL) 7.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Bölgesel Amatör Lig (BAL) 7. Grup’ta mücadele eden Isparta 32 Spor’un, ligdeki 19. maçında şampiyonluk adaylarından Karaman Belediyespor’u 1-0 mağlup ettiği maçın ardından Karaman Belediye Başkanı Savaş Kalaycı ve Karaman Belediyesporlu yöneticilerin açıklamalarına cevap veren Isparta 32 Spor Kulüp Başkanı Atakan Yazgan, "Karaman Belediye Başkanı, olayları siyasallaştırıyor. Isparta Valimiz yalnız değildir" " dedi.

Valimiz maçlarda Ispartsapor atkısını bile takmıyor
Isparta 32 Spor Yönetimi olarak Karaman Belediye Başkanı Savaş Kalaycı ve Karaman Belediyespor Yönetimini kınayan Başkan Yazgan," Ligin ilk yarısında 20 Ocak 2019 tarihinde Karaman’da oynanan Karaman Belediyespor-Isparta 32 Spor karşılaşmasında yaşananlara gelelim. Bizi o gün protokol tribüne almadılar. Sonra biri gelip, ‘Şurada oturabilirsiniz. Ancak 7 kişiyi geçmeyin’ dedi. Hatta Isparta’nın yayıncı kuruluşunun maçı yayınlamamasına dahi izin vermediler. Ve 2. Yarıda polis zoruyla televizyoncu arkadaşlarımıza yayın yaptırmadılar. Bir su, bir bardak çay bile ikram etmediler. Bunlar ilk yarıda yaşanmıştı.16 Şubat Pazar günü Isparta’da oynanan Isparta 32 Spor-Karaman Belediyespor maçında Karaman Belediye Başkanı Savaş Kalaycı, kendisinin tribünlere alınmadığını iddia etmiş, Isparta Valimiz Sayın Ömer Seymenoğlu’nu ve bizleri suçlamış. Belediye Başkanı’nı protokol tribüne oturttuk ve çayda ikram ettik. Kendisi çayı dahi içmedi. Olayları siyasallaştırıp farklı oyunlar içerisine girdi. Karaman Belediyespor sahada kazanamayınca Isparta’mıza geldiği günden bugüne kadar gönülleri fetheden Sayın Valimiz Ömer Seymenoğlu için çirkin bir siyaset güderek hedef göstermeye çalışıyorlar. Isparta olarak sayın valimizin yanındayız. " dedi.
Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu’nun bir devlet adamı olduğunu söyleyen Yazgan şöyle devam etti: " Biz maçlarda kendisine Ispartaspor atkısını takmak istedik. Kendisi rakip takımlara ayıp olmasın diye atkımızı dahi takmayarak ne kadar tarafsız olduğunu da gösterdi. Sayın Valimize ve bizlere karşı yapılan bu kara propagandayı kınıyoruz. Ayrıca maçla ilgili attığımız golün ofsayt olduğunu söylüyorlar. Ve olmayan pozisyonları olmuş gibi gösteriyorlar. Yayıncı kuruluşta hepsi bulunuyor” dedi.

3 puanı masada bırakmayız
Yaşananlarla ilgili başta TBMM Başkan Vekili Süreyya Sadi Bilgiç ve diğer yetkililere bilgi verdiğini anlatan Başkan Yazgan, “Isparta sahipsiz değildir. Sahaya çıkarak bileğimizin hakkıyla kazandığımız 3 puanları masada bırakacak değiliz. Bu şehir şampiyonluğu baştan sona hak ediyor. Daha önce de söylediğimiz gibi biz bu takıma taraftara ve şehre inandık. İnanmaya da devam ediyoruz. İnşallah sezon sonunda gülen taraf biz olacağız. Kimse endişe etmesin. Gün birlik ve beraberlik günü. Gün dayanışma günüdür.” dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Erkekler bu 7 tuhaf davranışa bayılıyor! Erkekler bu 7 tuhaf davranışa bayılıyor!
Batman'da büyük vurgun! Memur yapma vaadiyle kandırıp... Batman'da büyük vurgun! Memur yapma vaadiyle kandırıp...
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Geç bayatlayan köy ekmeğini aylarca tüketiyorlar

Geç bayatlayan köy ekmeğini aylarca tüketiyorlar

Kuşadasıspor’a 51 yıldır hizmet ediyor

Kuşadasıspor’a 51 yıldır hizmet ediyor

Düzce’de 51 okulda başarıya bir adım sınavı yapıldı

Düzce’de 51 okulda başarıya bir adım sınavı yapıldı

Buzlanan yolda kayan servis minibüsü kamerada

Buzlanan yolda kayan servis minibüsü kamerada

Başkan Süleyman Ciner: "AK Parti, Türkiye’ye çağ atlatmıştır"

Başkan Süleyman Ciner: "AK Parti, Türkiye’ye çağ atlatmıştır"

Tekirdağ’da Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü çalışmaları

Tekirdağ’da Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü çalışmaları

Isparta Namaz Vakitleri 17 Şubat Pazartesi

İmsak
06:18
Sabah
07:39
Öğle
13:17
İkindi
16:16
Akşam
18:45
Yatsı
20:00

Isparta Nöbetçi Eczaneler17 Şubat Pazartesi

Örmeci Eczanesi
Merkez
Tekeli Eczanesi
Merkez
Tuğba Eczanesi
Merkez
Eğirdir Eczanesi
Egirdir
Erol Eczanesi
Gelendost
Keçiborlu Eczanesi
Keciborlu
Şifa Eczanesi
Sarkikaraagac
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Isparta Valisi, milli sporcularla buluştu

Isparta Valisi, milli sporcularla buluştu

Polisim diyerek 14 evi dolandıran 2 şüpheli yakalandı

Polisim diyerek 14 evi dolandıran 2 şüpheli yakalandı

Isparta ve Burdur’dan ortak Antrenör Gelişim Semineri

Isparta ve Burdur’dan ortak Antrenör Gelişim Semineri

Göl manzaralı kayak keyfi! Gören hayran kalıyor

Göl manzaralı kayak keyfi! Gören hayran kalıyor

Eğirdir Gölü dondu

Eğirdir Gölü dondu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.