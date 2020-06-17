Yazı evde karşılayanlar şezlong satışlarını yüzde 119 artırdı

İSTANBUL (AA) - GittiGidiyor verilerine göre, yazlık ürünlerin satışında geçen yıla göre 3 kata varan artış yaşandı.

Yazı kalabalıktan uzak geçirmeyi planlayanlar, çadır, şezlong, katlanır sandalye gibi ürünlere olan talebi artırdı.

GittiGidiyor'un açıklamasına göre, küresel çapta yaşamı etkileyen koronavirüs (Kovid-19) salgını sonrası tatil planları yapmaya başlayan tüketiciler, alışveriş için birçok çeşidi bir arada bulabileceği e-ticaret sitelerini tercih etti.

GittiGidiyor'da yazlık ürünlerin satışında geçen yıla göre 3 kata varan artış yaşandı. Tatili kalabalıktan uzak, yazlıkta, ev kiralayarak veya kampta geçirmek isteyenler çadır, şezlong, katlanır sandalye gibi ürünlere talebi artırdı.

Haziranın ilk 15 gününde, geçen yılın aynı dönemine göre şezlong satışlarında yüzde 119, katlanır sandalyede ise yüzde 192 artış kaydedildi.

- Çadır satışlarında artış yüzde 81

Salgın nedeniyle konaklama tesislerini tercih etmeyenler ise çadır tatiline yöneldi. Söz konusu dönemde çadır satışları yüzde 81 arttı.