Yazıcı: “Bizim için işsiz ve gelirsiz kalanlar, biz de sizin için desteğe hazırız”

MHP MYK Üyesi Ahmet Gökhan Yazıcı, korona virüsü nedeniyle işsiz ve gelirsiz kalan vatandaşlara desteğe hazır olduklarını belirtti.

Korona virüsü sebebi ile alınan tedbirlerin takdire şayan olduğunu belirten Yazıcı, “Devletimiz tarafından alınan takdire şayan önlemlerden dolayı tebrikle teşekkür ediyoruz. Söz konusu önlemler doğrultusunda alınan son kararlar gereği bütün milletimizin sağlığı için işyerleri kapatılacak olan işverenlerin ve dolayısı ile işsiz kalabilecek çalışanların hak ve kazanç kayıplarının telafi edilmesi, sosyal devletin ve vicdanlı millet olmanın gereğidir, mağduriyeti yaşayan insanlarımıza madden ve manen destek olmak Ülkesi ve Milleti ile Türk milletinin şanına yakışacak fedakarlık örneğidir. Bu sebeple gerek işsizlik fonunda biriken kaynakların, gerek bütün çalışanların ve emeklilerin maaşlarından kesilecek yüzde 5 oranında kesintiler ile, gerek ise iş yeri kapanmayan esnafın gelirlerinden kesilecek yüzde 5’lik kesintiler ile ve yine ülke satında ve büyük kazanç sahipleri nezrinde gerçekleştirilecek destek kampanyaları ile bu olağan üstü dönemi hep birlikte örnek bir dayanışma ile aşabiliriz” dedi.

Ahmet Gökhan Yazıcı, düşük gelirler ile evini, çocuklarını geçindirmek zorunda olan lakin milletinin sağlığı için işinden ve kazancından olan insanlarımıza bir nebzede olsa destek olmak üzere, devletimizi yöneten idarecilerimizi, sivil toplum kuruluşlarını, siyasi parti temsilcilerini, basın ve medya kuruluşlarını destek kampanyalarına ve çalışmalarına davet etti.

