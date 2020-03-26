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Yazıhan’da esnaflara korona virüs bilgilendirmesi yapılıyor

MALATYA HABERLERİ  | 26.03.2020 12:54 | Son Güncelleme

Malatya’nın Yazıhan ilçesinde bulunan esnaflara korona virüs ile ilgili bilgilendirme yapılıyor.Çin’in Vuhan şehrinde çıkan ve dünyaya yayılıp Türkiye’de de yayılması önlenmeye çalışılan korona virüs ile ilgili alınan kararların uygulanıp uygulanmadığı konusunda ilçede denetim yapan Jandarma, bir yandan da korona virüs ile ilgili bilgilendirme yapıyor.Gıda maddelerinin satıldığı esnafları ziyaret edip, hijyen kurullarını denetleyen jandarma, kurallara uymayanlara ceza kesiyor.

Yazıhan’da esnaflara korona virüs bilgilendirmesi yapılıyor

Malatya’nın Yazıhan ilçesinde bulunan esnaflara korona virüs ile ilgili bilgilendirme yapılıyor.
Çin’in Vuhan şehrinde çıkan ve dünyaya yayılıp Türkiye’de de yayılması önlenmeye çalışılan korona virüs ile ilgili alınan kararların uygulanıp uygulanmadığı konusunda ilçede denetim yapan Jandarma, bir yandan da korona virüs ile ilgili bilgilendirme yapıyor.
Gıda maddelerinin satıldığı esnafları ziyaret edip, hijyen kurullarını denetleyen jandarma, kurallara uymayanlara ceza kesiyor. Vatandaşlara ise korona virüs önlemi için sosyal mesafenin önemi ile ilgili bilgi veriliyor.
65 yaş ve üstü vatandaşların dışarı çıkmasının yasak olması nedeniyle, kimsesiz olan yaşlıların ihtiyaçları da ilçedeki vefa sosyal destek grubu kanalıyla karşılanıyor.

Yazıhan’da esnaflara korona virüs bilgilendirmesi yapılıyor

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