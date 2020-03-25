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Yazıhan’da korona virüs önlemleri

MALATYA HABERLERİ  | 25.03.2020 12:06 | Son Güncelleme

korona virüse karşı Malatya’nın Yazıhan ilçesinde tedbirler alındı.Son dönemlerde dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını nedeniyle, Malatya’nın Yazıhan ilçesinde toplantı düzenlendi.

korona virüse karşı Malatya’nın Yazıhan ilçesinde tedbirler alındı.
Son dönemlerde dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını nedeniyle, Malatya’nın Yazıhan ilçesinde toplantı düzenlendi. Korona virüsle ilgili alınan tedbirleri görüşmek, Yazıhan’da yapılacak çalışmaları belirlemek ve koordinasyonu sağlamak üzere, Kaymakam Güher Sinem Büyüknalçacı başkanlığında, İlçe Emniyet Amir Vekili Hakan Yeter, İlçe Jandarma Komutanı Mehmet Çınar, Şehit Eyüp Hacioğlu İlçe Devlet Hastanesi Başhekimi Nur Demir Kaplan ve mahalle muhtarlarının katılımı ile bilgilendirme ve değerlendirme toplantısı yapıldı.

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