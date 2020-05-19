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Yazılım uzmanı Fatihi Mahmood Ismael: "Toplantıların yerini webinarlar alacak"

ŞIRNAK HABERLERİ  | 19.05.2020 10:00 | Son Güncelleme

Iraklı yazılım uzmanı Fatihi Mahmood Ismael, korona virüs nedeni ile dünyada yatırımların yanı sıra birebir toplantıların da durma noktasına geldiğini belirterek önümüzdeki zamanlarda toplantı ve seminerlerin internet üzerinden yapılacağını söyledi.Yazılım uzmanı Ismael, korona virüs sonrası birebir toplantıların yerini sanal alemdeki webinarların alacağını kaydetti.

Yazılım uzmanı Fatihi Mahmood Ismael: "Toplantıların yerini webinarlar alacak"

Iraklı yazılım uzmanı Fatihi Mahmood Ismael, korona virüs nedeni ile dünyada yatırımların yanı sıra birebir toplantıların da durma noktasına geldiğini belirterek önümüzdeki zamanlarda toplantı ve seminerlerin internet üzerinden yapılacağını söyledi.
Yazılım uzmanı Ismael, korona virüs sonrası birebir toplantıların yerini sanal alemdeki webinarların alacağını kaydetti. Yazılım alanında Türk firmalarından destek aldıklarını aktaran Iraklı yazılım uzmanı Ismael, dünyayı etkisine alan korona virüs pandemisi sonrası birçok alışkanlığın değişmek zorunda kalacağı gibi iş adamlarının da iş alanlarındaki görüşme şekillerinin tamamıyla değişeceğini vurguladı. Ismael, "Korona virüs nedeniyle dünyada ve özellikle Ortadoğu coğrafyasında yatırımlar durma noktasına geldi. Bundan sonraki süreçte değişime açık olmamız gerekir. Özellikle iş adamlarımızın teknolojiye ayak uydurabilmeleri için değişime açık olmaları gerekir. Çünkü bundan sonraki süreçte pandemi sonrası hem tedbirler hem de psikolojik etkenlerden dolayı yan yana gelmemeye özen göstereceğiz. Yan yana gelemeyeceğiz diye işleri durma-durdurma gibi bir lüksümüz olmadığı için biz değişimlere ve teknolojilere açık olup işlerimize devam edeceğiz. Bundan sonra toplantılar internet üzerinden yapılacak. Webinarların yapılmasının birçok farklı nedeni olabilir. Webinar seminerleri yaygın olarak toplantılar yapmamamızda etkin rol oynayacak. Çünkü webinarın sağlayıcısı isterse semineri tümüyle kayıt altına alarak daha sonradan da bunu ikili sözleşme akdi olarak ta arşivleyebilir ve arşivlenebilir olması iş adamları için de iş akdi halini alabilmesi çok önemli olacaktır" dedi.

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