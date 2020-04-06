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Yazlık ekimi yapılacak tohumların dağıtımına başlandı

KAYSERİ HABERLERİ  | 06.04.2020 13:18 | Son Güncelleme

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın ekilebilir tüm arazileri üretime kazandırmak için başlattığı "Bitkisel Üretimin Geliştirilmesi" Programı çerçevesinde Kayseri’de yüzde 75’i hibe olarak desteklenen tohumların dağıtımına başlandı.İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin, Covit-19 salgını dolayısıyla, bitkisel üretimin devamlılığı ve gıda arz güvencesini sağlamanın büyük önem taşıdığını belirterek, "Bakanlığımız, tüm birimleri ile ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarla birlikte tedbirlerini alıyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın ekilebilir tüm arazileri üretime kazandırmak için başlattığı "Bitkisel Üretimin Geliştirilmesi" Programı çerçevesinde Kayseri’de yüzde 75’i hibe olarak desteklenen tohumların dağıtımına başlandı.
İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin, Covit-19 salgını dolayısıyla, bitkisel üretimin devamlılığı ve gıda arz güvencesini sağlamanın büyük önem taşıdığını belirterek, "Bakanlığımız, tüm birimleri ile ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarla birlikte tedbirlerini alıyor. Bu tedbirler çerçevesinde yaz dönemi ekilişlerinde kesinti olmaması ve mümkün olan tüm işlenebilir arazilerde ekiliş yapmak için, Tarım ve Orman Bakanlığımız Bitkisel Üretimin Geliştirilmesi programını başlattı. Bu proje ile hububat, baklagil ve yağlı tohumlu bitkiler gibi stratejik ürünlerde rekolte artışını sağlamayı, aynı zamanda üreticilerimizi bu dönemde üretime yönlendirmeyi, dolayısıyla da tarım arazilerinin etkin şekilde kullanılmasıyla tarımsal üretimin artırılmasını hedefliyoruz" ifadesinde bulundu.
Şahin, "Kayseri ili olarak 51 bin dekar alanda yazlık buğday işi yapıyoruz. Bir haftalık proje çerçevesinde bakanlığımızın üst düzey yetkililerinin de destekleriyle ilimizde şu anda 45 tır buğday Kayseri’ye geldi. Pınarbaşı ilçemizde dağıtım başladı. çıkışların daha düzgün olması için kendi gayretlerimizle ekilişi yapılacak olan buğdayların içine bir miktar çinko karıştırmayı planlıyoruz. Böylece hem kardeşlenme artacak hem de daha iyi mahsul almayı hedefliyoruz. Bu nedenle ilimize getirilen tohumlar vakit kaybetmeden toprakla buluşturuyoruz" şeklinde konuştu.
Kayseri’nin uygulamanın başlatıldığı 21 il içerisinde bulunduğunun altını çizen Şahin, mevsim itibari ile öncelikli olarak ekilişinin yapılması gereken ürünlerin tohumlarının üreticilere dağıtımına başlandığını duyurdu.

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