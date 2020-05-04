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Yazlık meyveler tezgahlarda yerlerini almaya başladı

ORDU HABERLERİ  | 04.05.2020 13:41 | Son Güncelleme

İlkbahar aylarının ilk günlerinin yaşandığı Ordu’nun Fatsa ilçesinde yazlık meyveler tezgahlarda yerini almaya başladı.Yaz mevsiminin yaklaşması ile birlikte çilek, erik, kiraz, karpuz, kayısı gibi meyveler tezgahları süslemeye başlarken, birçok meyvenin ise fiyatının düşmeye başladığını söyledi.

Yazlık meyveler tezgahlarda yerlerini almaya başladı

İlkbahar aylarının ilk günlerinin yaşandığı Ordu’nun Fatsa ilçesinde yazlık meyveler tezgahlarda yerini almaya başladı.
Yaz mevsiminin yaklaşması ile birlikte çilek, erik, kiraz, karpuz, kayısı gibi meyveler tezgahları süslemeye başlarken, birçok meyvenin ise fiyatının düşmeye başladığını söyledi. Yaz meyveleri ile ilgili bilgilere veren esnaflarından Faruk Acet, yaz meyvelerine rağbetin fazla olduğunu, vatandaşların kış meyvelerinden sıkıldıklarını ve artık sofralarında yaz meyvelerini görmek istediklerini ifade etti.
Acet en çok erik ve çileği sattığını kaydederek, “Fiyatları ilk çıktığında yaz meyveleri neredeyse tane olarak satıyorduk. Şimdi ise fiyatlar indi ve vatandaşlarımız rahatça meyveleri alarak evlerine götürüyorlar. Kiraz 20 TL, karpuz 7,5 TL, erik 15 TL ve kayısı 20 TL’den satıyoruz. Yaz mevsiminde ise bu fiyatlar daha da aşağıya düşecektir” diye konuştu.

Yazlık meyveler tezgahlarda yerlerini almaya başladı

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