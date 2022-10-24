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YDS/2 sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte YDS/2 soru kitapçıkları ve cevap anahtarı!

24.10.2022 12:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2022-YDS/2 geçtiğimiz gün tamamlandı. Sınava giren adaylar sınav sonrasında, sonuçların ne zaman açıklanacağını araştırmaya başladı. ÖSYM, sınavın ardından YDS/2 soru kitapçıkları ve cevap anahtarının bir kısmını öğrencilerle paylaştı. Peki YDS/2 sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte YDS/2 soru kitapçıkları ve cevap anahtarı!

YDS/2 sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte YDS/2 soru kitapçıkları ve cevap anahtarı!

Geçtiğimiz gün sabah saatlerinde tamamlanan YDS/2 sınavının sonuç tarihi belli oldu. ÖSYM (Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi) YDS/2 sınavının ne zaman açıklanacağını duyurdu. Öte yandan YDS/2 soru kitapçıkları ve cevap anahtarının yüzde 10'u erişime açıldı. Peki YDS/2 sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte YDS/2 soru kitapçıkları ve cevap anahtarı!

YDS/2 sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte YDS/2 soru kitapçıkları ve cevap anahtarı!

YDS/2 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM, YDS/2 sonuçlarının 8 Kasım 2022 tarihinde açıklanacağını duyurdu.

YDS/2 SORU KİTAPÇIKLARI VE CEVAP ANAHTARI

23 Ekim 2022 tarihinde uygulanan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı’na ait (2022-YDS/2) Temel Soru Kitapçıkları ile Cevap Anahtarlarının % 10’u ÖSYM'nin internet sitesinde erişime açıldı. YDS/2 temel soru kitapçıkları ve cevap anahtarına ulaşmak için ÖSYM'nin, 'https://www.osym.gov.tr/TR,24038/2022-yds2-temel-soru-kitapciklarinin-yayimlanmasi--10.html' adresine tıklayınız. YDS/2 soru kitapçıkları ve cevap anahtarı sorgulama işlemleri 02 Kasım 2022 tarihinde saat 23.59'a kadar devam edecek.


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